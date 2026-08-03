Измама на плажа в Слънчев бряг. Туристи пропищяха

Турист отправи предупреждение в социалните мрежи за предполагаема измама на плажа в Слънчев бряг, след като станал свидетел на неприятна ситуация с млада английска двойка.

По думите му двамата вече били платили за шезлонгите на плажния служител. Малко преди да си тръгнат обаче решили да си вземат напитка от бара, където барманът отново им поискал пари за шезлонгите с твърдението, че те не са били платени.

Туристите настояли да бъдат прегледани записите от охранителните камери, за да се установи истината, но според свидетеля барманът отказал. Плажният служител също отрекъл да е получил парите.

В крайна сметка младата двойка платила повторно, тъй като се почувствала притисната от персонала.

„Казах на бармана, че лично видях как плажният служител получи парите, но той ми отвърна да не се меся“, разказва свидетелят Фреди Маунсел, който описа случката във Фейсбук.

Накрая той заявява, че повече няма да посещава заведението.

„Такъв персонал създава лошо име на Слънчев бряг“, пише той.

Към момента няма официален коментар от страна на заведението или компетентните институции относно описания случай.