Павел Глоба: 3 зодии жънат успехи тази седмица

Според известния руски астролог Павел Глоба периодът от 3 до 9 август ще бъде белязан от силна енергия за промени, но успехът ще зависи от способността да се действа разумно и без излишна прибързаност. За някои знаци предстоят финансови успехи, за други – важни разговори, а трети ще трябва да затворят страници от миналото и да започнат нещо ново.

Според Павел Глоба най-успешни през тази седмица ще бъдат Везните, Лъвовете и Скорпионите, които ще получат шанс да направят сериозна крачка напред както в професионален, така и в личен план. Останалите знаци също могат да извлекат полза от периода, ако действат спокойно, внимателно и не се поддават на моментни емоции, пише zajenata.bg.

Ето какво очаква всичи зодии през новата седмица:

Овен

Седмицата започва с много енергия и желание за действие. Ще получите шанс да докажете способностите си пред хора, които могат да окажат влияние върху бъдещото ви развитие. В работата избягвайте конфликти с колеги и не вземайте прибързани решения. В любовта е възможно приятно развитие на отношенията, ако сте готови да направите компромис.

Телец

Предстоят важни финансови решения. Възможно е да получите предложение, което първоначално ще ви изглежда рисковано, но след внимателен анализ може да се окаже печелившо. В семейството ще се наложи да отделите повече внимание на близък човек. Уикендът е подходящ за почивка сред природата.

Близнаци

Ще бъдете в центъра на вниманието. Срещите, разговорите и новите контакти ще ви донесат ценна информация. Не пропускайте възможност за обучение или професионално развитие. Финансовото положение постепенно ще се стабилизира.

Рак

Седмицата е подходяща за уреждане на семейни въпроси и приключване на стари ангажименти. Очаква ви добра новина, свързана с пари или имущество. Не позволявайте чуждите проблеми да изместят собствените ви цели. Любовният живот също ще предложи приятни изненади.

Лъв

Навлизате в един от най-силните си периоди през годината. Харизмата ви ще привлича внимание, а професионалните ви качества ще бъдат оценени. Не се страхувайте да поемете лидерска роля. В личния живот предстоят романтични моменти и нови запознанства.

Дева

Пред вас стои възможност да приключите проект, който отдавна ви натоварва. Подредете финансите си и не правете необмислени покупки. Втората половина на седмицата е благоприятна за подписване на договори и уреждане на документи.

Везни

Късметът ще бъде на ваша страна. Получавате шанс за професионален пробив или за успешно разрешаване на проблем, който ви тревожи от дълго време. В любовта отношенията се хармонизират, а самотните представители на знака могат да срещнат интересен човек.

Скорпион

Интуицията ви ще бъде изключително силна. Възможно е да научите информация, която ще промени плановете ви или ще ви помогне да избегнете грешка. В работата бъдете дискретни и не споделяйте идеите си с всеки. Финансовите перспективи са добри.

Стрелец

Предстоят интересни предложения, свързани с пътувания или нови проекти. Не се страхувайте да излезете от зоната си на комфорт. В личния живот откровен разговор ще изясни отношения, които напоследък са били напрегнати.

Козирог

Седмицата ще ви покаже на кого можете истински да разчитате. Добре е да се съсредоточите върху собствените си цели и да не губите време в чужди конфликти. Финансите постепенно се подобряват, а краят на седмицата носи интересна възможност.

Водолей

Очакват ви добри приходи или шанс за увеличение на доходите. Не прекалявайте с разходите, дори финансовото ви положение да се подобрява. Любовният живот също се активизира, а необвързаните могат да започнат нова връзка.

Риби

Седмицата носи вдъхновение и желание за промяна. Ще имате възможност да реализирате идея, която дълго сте отлагали. Интуицията ще бъде най-силният ви съветник, особено при финансови и лични решения. Уикендът е подходящ за почивка и презареждане.