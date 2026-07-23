Космосът отваря портите на изобилието. Те са избраните

Щастливците на съдбата

Астрологичната конфигурация през тази седмица активира мощен космически портал, който ще позволи на три конкретни зодиакални знака да реализират и най-смелите си желания. Енергията на планетите е насочена изцяло към сбъдване на дългоочаквани мечти и привличане на късмет.

Големите победители

Телец – Вселената възнаграждава вашето търпение с внезапен финансов триумф и кариерен скок, за който мечтаете от години.

Скорпион – Любовната магия ви застига, като съдбата ви среща с човек, който ще промени личния ви свят завинаги.

Водолей – Голям творчески или бизнес проект най-накрая получава „зелена светлина“, носейки ви дългоочаквано признание.

Как да уловите момента?

Астролозите съветват представителите на тези знаци да не се страхуват от риска и да действат решително. Периодът е идеален за поставяне на нови цели, тъй като всяко започнато начинание сега е обречено на грандиозен успех.