Виктория проговори за сватбата с Рачков: Искам още едно дете и приказна церемония

Годеницата на актьора Димитър Рачков – Виктория Кузманова, разкри подробности за връзката им, плановете за сватба, мечтата си за още едно дете и живота им далеч от светлините на прожекторите.

В интервю за „Супер Магазин“ бившата адреналинка от „Господари на ефира“ споделя, че двамата с Рачков засега са отложили сватбата за следващата година заради многобройните си професионални ангажименти.

„Искам сватбата да е приказна“

„По-скоро ще се оженим догодина, живот и здраве“, казва Виктория.

Тя признава, че все още не е избирала булчинска рокля, но знае как си представя големия ден.

„Искам да е много романтично, приказно и весело“, споделя красавицата.

Рачков ѝ предложи брак навръх Бъдни вечер в присъствието на двете семейства, а годежният пръстен е избрал с помощта на Кремена Халваджиян.

„Чувствам се специална“

Виктория признава, че предложението е дошло напълно неочаквано.

„Чувствам се специална. Щом досега не го е направил, значи нещо го е спирало“, казва тя, визирайки факта, че в предишните си дългогодишни връзки Рачков никога не е стигал до годеж.

Освен за сватба, Виктория мисли и за увеличаване на семейството.

Тя вече е майка на 10-годишната Карина от брака си с Явор Зейн, но признава, че винаги е искала още едно дете.

„Винаги съм искала. Да видим дали така ще ми се развие бъдещето“, казва тя.

По думите ѝ отношенията с бившия ѝ съпруг остават отлични и двамата продължават да се подкрепят в името на дъщеря си.

Любовта ги застигнала неочаквано

Макар да се познават още от времето на „Господари на ефира“, романтичната им връзка започва много по-късно.

„Животът подрежда нещата, когато си готов за тях“, казва Виктория.

По думите ѝ двамата се сближили по време на вечеря, на която били поканени от Джуди Халваджиян. Разговорът продължил с часове и тогава между тях пламнала любовта.

У дома тя е „забавната“

Вкъщи ролите са различни от тези на сцената. „Човек се изморява да разсмива хората. Затова аз поемам забавната роля вкъщи“, разказва Виктория.

Тя признава, че обича да глези Рачков с любимите му ястия и да му създава спокойна домашна атмосфера.