36 000 евро за Папи Ханс и толкова за DARA? Хонорарите им във Варна предизвикаха бурен спор

Предстоящият празничен концерт за Деня на Варна – 15 август, се оказа в центъра на обществен дебат заради високите хонорари на част от изпълнителите и общата стойност на събитието.

Проверка на официални документи и решения показва, че Комисията по култура към Общинския съвет – Варна е разгледала финансова рамка за концерта на стойност 153 420 евро, като темата вече предизвика сериозни спорове сред общинските съветници.

DARA – 35 000 евро по обществена поръчка

Най-ясно документирана е сумата за DARA.

В Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е публикувана процедура за осигуряване на участието на певицата в празничния концерт.

Документите предвиждат 35 000 евро без ДДС, като изпълнител по процедурата е посочена компанията „Вирджиния Рекърдс“ ЕООД, която представлява изпълнителката.

За Папи Ханс се обсъждат 36 000 евро

По време на заседание на Комисията по култура е станало ясно, че за участието на Папи Ханс е заложен хонорар от 36 000 евро.

Именно тази сума предизвика най-оживените дебати, като част от общинските съветници настояха тя да бъде предоговорена и намалена. Към момента обаче няма публично обявен окончателно подписан договор със същата стойност.

Общият концерт струва над 153 хил. евро

Финансовата рамка на събитието възлиза на 153 420 евро.

Важно уточнение е, че тази сума не включва само хонорарите на изпълнителите, а и всички разходи по организацията – сцена, озвучаване, осветление, видеостени, техника, логистика, авторски права, охрана и други съпътстващи дейности.

Сравненията с други звезди

В социалните мрежи вече се появиха множество сравнения с хонорарите на други популярни изпълнители.

Според разпространявани твърдения участия на Азис и Галена в нощни клубове струват около 12 000 евро, а концерт на Томас Андерс (Modern Talking) с неговата група може да бъде организиран за около 25 000 евро.

Тези суми не са официално потвърдени и са в сферата на догадките.

Спорът не е дали е законно, а дали е оправдано

До момента няма данни за нарушение на закона. Средствата се обсъждат в рамките на официална процедура на Община Варна и обществените поръчки са публични.

Дебатът обаче поставя няколко въпроса-оправдани ли са подобни хонорари, финансирани с публични средства, съответстват ли на пазарните цени, можеше ли общината да привлече повече изпълнители или международна звезда срещу същия бюджет.

Именно тези въпроси разделиха както общинските съветници, така и общественото мнение.