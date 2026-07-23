Бурята помете хотели, коли и плажовe. Елвиса показа какво става на Слънчака

Започва описването на щетите след мощната буря, която премина през Източна България и остави след себе си разрушени покриви, наводнени улици, повредени автомобили и десетки материални щети.

Най-тежко засегнати са курортите Поморие, Несебър, Бургас, Приморско и Царево, където ураганният вятър и проливният дъжд нанесоха сериозни поражения.

„Усети се като земетресение“

Жителите на Приморско описват преживяното като истински кошмар.

„Като земетресение се усети. Може би от самия удар е било... Всичко беше страшно“, разказа очевидецът Иван Димитров.

Бурята е нанесла щети по къщи, хотели и автомобили. Разрушени са фасади, тераси, навеси, счупени са дограми и парапети, а силният вятър е откъснал ламаринен покрив, който се е врязал в съседна жилищна сграда.

Собственици на хотели определят пораженията като значителни, макар все още да не могат да изчислят стойността им.

Добрата новина – няма пострадали

Въпреки мащаба на стихията, няма информация за пострадали хора.

След бурята пожарникари, общински служители, местни жители и туристи се включиха в разчистването на щетите.

По данни на община Приморско само за няколко часа улиците и обществените пространства са били почистени, а обстановката е нормализирана.

Варна също пострада

Стихията не подмина и Северното Черноморие.

Във Варна проливният дъжд наводни улици, а силният вятър събори дървета. Сред най-сериозно засегнатите обекти е сградата на Държавния куклен театър, където е рухнала лятната сцена, а кукли и театрални декори са били повредени.

От Министерството на културата вече заявиха, че ще окажат съдействие за възстановяването на щетите.