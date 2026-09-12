Изненада: Нов играч влиза в битката за президентския вот
Той е готов за кампанията за „Дондуков“ 2
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Той е готов за кампанията за „Дондуков“ 2
Крила, двигатели, части от корпуси, силно повредени безпилотни апарати са всекидневие по Черноморието ни
Ураганен вятър откъсва покриви, наводнения заляха улици, поразен е културния символ във Варна
Общинският съвет в Царево е призован сам да отмени решението си, иначе спорът отива в Административния съд в Бургас
Кметът Марин Киров подчерта значението на нейното творчество и присъствие в обществения живот на Царево
Необходима е структура, с абсолютно самостоятелен бюджет за превенция
40-метровият шедьовър на Benetti впечатли всички с дизайн и удобства
Барети и джипове срещу спящи - това са хора, за Бога, възкликна той
23-годишен местен жител катастрофира в оградата на „Ален мак“ и призна всичко
МВР излезе с извънредна информация за бедственото положение в Царево. Потоп удари днес градчето и цялата Бургаска област."Четири екипа служители от Ра...
Дъждовете не спират, реките преливат
Изявление на кмета на града
До няколко седмици ще сме готови с актуализиран проект за корекцията на река Черна и Изгревско дере, както и с оценка на щетите, каза кметът на Марин...
Потопите взимат жертви, виновни няма
Дежурни екипи на общинския щаб, МВР и други институции остават на терен и наблюдават критичните точки в района
Задава се нова екстремна ситуация и на Елените
Министърът дал срок за проверката до днес
Яни Илиев, собственик на строителна фирма, каза истината
Калин Стоянов направи обход на най-критичните участъци
Според него отпуснатите 43 млн. лв. са били резултат от партийната подкрепа на Бойко Борисов и личната ангажираност на Калин Стоянов