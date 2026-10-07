Мегеров е доста богат. Ето какво го натискат да признава

Страх тресе футболните босове, които разбрали, че убиецът на Илиян Филипов – Славчо Мегеров имал намерение да разкрие пред съда всички схеми и участници в черното тото, твърдят все повече криминалисти.

Още с ареста на Славчо Мегеров, кримиалистите го натиснали, че ако изпее схемите за черното тото в показанията си пред съда, тогава ще получи по-ниска присъда.

Според информацията на разследващите Мегера също залагал, разполагал също с добри финанси,разкриват криминалистите.

По непотвърдена информация, разстрелът е станал заради мача България – Естония. Като още не се изважда информация какви пачки са заложени на мача.

Информацията по разследването сочи, че Илиян е имал голямо доверие не Мегера. Убиецът е бил издаден от приятелката на жертвата, която го видяла точно преди разстрела.

По-късно ченгетата гледат камерите и виждат Славчо да се оттегля от местопрестъплението.

Прокуратурата официално посочва мотива: неуредени финансови отношения, свързани със спортни залагания, включително нерегламентирано „черно тото“. Като основна версия се сочи личен мотив, свързан с неуредени финансови отношения.

Съдът оставя Мегеров в ареста – „задържане под стража“. Той дава обяснения, че последно се е виждал с Филипов две седмици преди убийството.

Разследването продължава и по други версии, включително за съпричастност на други лица.