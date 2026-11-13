Внезапна смърт, свързана с убийството на Илиян Филипов

Разследващият полицай по делото за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е починал. Това неочаквано съобщи адвокат Красимир Елдъров, защитник на втория обвиняем Атанас Дечев, след съдебното заседание в Пловдив.

Разкритието на Елдъров дойде при разглеждането на мярката за неотклонение на 42-годишния Атанас Дечев, известен с прякора Джеки. Той е вторият обвиняем за убийството на Илиян Филипов, застрелян на 30 септември пред жилищна сграда в Пловдив. Според прокуратурата Дечев е оказал логистична помощ на сочения за физически извършител Славчо Мегеров - Мегера.

„Основната част от тези действия са извършени от полицейски разследващ орган –

разследващ полицай, който междувременно почина, светла му памет.

Това мога да ви кажа, повече няма да говоря“, заяви Елдъров. По първоначална информация той е издъхнал в дома си, като се предполага, че е получил инфаркт.

Защитникът атакува именно това твърдение на държавното обвинение. Според него няма свидетелски показания, които да доказват участието на клиента му в подготовката или осъществяването на покушението. Самият Дечев отрича обвинението, но засега отказва да дава обяснения пред разследващите.

„Не мога да давам разяснение и думи, които прокуратурата казва. Всичко трябва да е точно и ясно казано. Какво е логистика? Разнасяне на стоки, таксиметрова дейност. След време може някой да се „прикачи“ като моя клиент, защото на тази дата в този час са имали контакт с първия привлечен и ще дойде още един обвинен, и ще стане ОПГ. Трябва им трети да стане ОПГ“, заяви адвокат Красимир Елдъров, цитиран от Plovdiv24.bg.

Адвокатът съобщи и за действия на полицията спрямо семейството на обвиняемия. По думите му съпругата на Дечев е била задържана за 24 часа, а детето му е разпитвано в училище. Елдъров свърза тези действия със съмненията си, че разследващите търсят още един участник, за да разширят обвинението към организирана престъпна група.

„Съпругата му беше задържана за 24 часа.

Неудобно е тя да е третият човек за ОПГ и си позволиха детето му да бъде разпитвано в училище“, твърди защитникът.

Версията му за задържането на съпругата се разминава с информацията, представена от полицията пред bTV на 12 ноември. Според разследващите жената е била разпитана, но не и задържана. Това противоречие остава неизяснено.

Атанас Дечев беше привлечен като втори обвиняем на 11 ноември. Той е задържан в Пазарджик след издирване. Според данни на МВР, цитирани от националните медии, Дечев има предишна присъда за участие в престъпната група „Монопола“, свързвана с разпространение на наркотици.