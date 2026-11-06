Заплашиха оцеляла по чудо наша бизнесдама

Тревожен пост качи наскоро в социалката си Ваня Червенкова. Бизнесдамата разкри, че е получила заплахи за себе си и своето семейство. Червенкова не споменава обаче нито една подробност.

Единственото успокоително нещо в думите й е, че тези очевидно виртуални закани са изтритии тя се надява никога повече да не се повторят.

"Моето име, репутацията ми, семейството ми не са инструмент за придобиване на популярност, нито средство за задоволяване на нечии лични амбиции. Компетентните органи вече са сезирани.

Оттук нататък всеки опит за заплахи, публично злепоставяне или злоупотреба с името ми ще получава съответния законов отговор", категорична е оцелялата по чудо преди 20 години във Варна след цял картечен откос Ваня Червенкова.

Името на Ваня Червенкова беше в центъра на вниманието и покрай убийството на бизнесмена Слави Бинев, с когото я свързвало дългогодишно приятелство. В края на октомври тя направи поредица от публични разкрития за отношенията си с обвиняемия за престъплението Еюп Темиз и съпругата му Ния.

Червенкова разказа, че преди години е имала общ бизнес с Темиз в Турция, но впоследствие се усъмнила в него и прекратила деловите им отношения.

По думите ѝ именно след това многократно предупреждавала Слави Бинев да бъде внимателен в контактите си с него. Тя твърди, че с часове го молела да обърне внимание на опасенията ѝ, но той продължавал да има доверие на семейството.