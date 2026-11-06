Магазин уволни от работа първите роботи

Само 4 роботи оцеляха на работа в китайски магазин, съобщи Techspot. Компанията Agibot назначила 6 роботи, които да работят на смени в денонощния си магазин в Шанхай. Те трябвало да правят кафе, да чистят пода и да обслужват клиентите.



Изпитанието обаче минали само четири. Роботът-чистач, сблъсквайки се с препълнено кошче за боклук, загубил координация и си тръгнал от магазина, а неговият колега - андроидът, отговарящ за подреждането на на рафтовете, се оказал недостатъчно бърз и продуктите непрекъснато падали.



Ръководството на магазина не си затворило очите пред нарушението на трудовата дисциплина и уволнило роботите след седмица работа, пише изданието. Както отбелязва Techspot, останалите четири робота изглежда са се справили със своите трудови задължения и продължават да обслужват клиентите. Нещо повече – превърнали са се в атракция и вдигнали оборота.

Компанията, която разработва роботите, предложила на магазина 6 машини в рамките на тестването на първата си продукция, която нарекли: Роботите никога не си тръгват от смяна.



Този експеримент трябвало да покаже как машините се справят със задълженията на персонала в условията на реална търговия, но на практика се оказало, че дори машините могат да се държат непредвидимо.