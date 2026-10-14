Свиват работните места у нас. Коя е причината

Пазарът на труда у нас е започнал да се охлажда, което ще свие и ръста на заплатите.

Това предвижда Министерството на финансите в есенната си макроикономическа прогноза. Тези прогнози се потвърждават и от специалисти в наемането на персонал, до които "Телеграф" се допита.

Три са основните причини за охлаждането – стагнацията в Германия, която е основен търговски партньор в България, вносът на работна ръка от трети държави, както и навлизането на изкуствения интелект, макар влиянието му все още да е доста ограничено. Към тези причини се прибавя и четвърта – скокът на цените на горивата, които надуват разходите на компаниите. На този фон обаче безработицата у нас остава все още много ниска – под 4%. През юли тя е само 3,6%, при средно ниво от 6,1% в целия ЕС, показват данните на Евростат.

През цялата 2026 г. има по-малко обявени работни позиции и това не е временно явление, коментира пред "Телеграф" Светлозар Петров, шеф на кариерния сайт Джоб Тайгър. Сайтът прави всеки месец анализ на търсенето на работна ръка, който е представителен за целия български пазар. Най-новият анализ сочи, че през септември са обявени с 9,5% по-малко работни места спрямо септември 2025. Това прави около 3600 свободни позиции по-малко на годишна база.

"Това очевидно е тенденция, която се запазва", отбеляза Петров. По думите му е нормално през септември след лятото да има известно оживление на пазара на труда. Но сега това не се е случило. Спад в обявите за работа имаше през юни и юли. През август на месечна база се отчита леко възстановяване, като това ниво се запазва и през септември. На годишна база обаче продължава да се отчита спад.

Специално през септември спрямо август повече обяви има в секторите "Търговия и продажби", "Маркетинг и реклама" и "Човешки ресурси". Най-видим е спадът в хотелиерството и ресторантьорството, което може да се обясни със сезонния фактор – приключване на летния сезон. Намаление в броя на обявите за свободни работни позиции има също при счетоводството, одита и финансите, в производството и в IT сектора.

"България е малка и отворена икономика и голяма част от продукцията ни се реализира в чужбина. Когато нашите основни пазари, и по-точно Германия, са в криза, съответно намаляват поръчките и чисто и просто и работата намалява. Като прибавим войните, проблемът с горивата и нарастването на цените, това са неща, които влияят на компаниите. Те са по-внимателни с наемането на работници и служители, с инвестирането и развитието", каза Светлозар Петров. По думите му влиянието на изкуствения интелект е все още ограничено, като то е най-вече в IT сектора, при част от административните позиции и аутсорсинга.

Тенденциите на пазара на труда ще се отразят и на заплатите. В последните години доходите от труд растяха с двуцифрени темпове в диапазона 10-15%. През 2026 г. се очаква забавяне на ръста, като в номинално изражение темпът на повишение ще достигне 8,5%, сочи прогнозата на МФ.

По последни данни на Националния статистически институт средната работна заплата за страната през юни е 1421 евро. Тя леко намалява спрямо нивото през май от 1434 евро. Традиционно възнагражденията в София доста изпреварват тези в другите области, като през юни средното в столицата достига 1915 евро.