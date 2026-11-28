Европейските санкции срещу Русия поставят българската индустрия пред сериозни предизвикателства, свързани със снабдяването със суровини, оборудване и резервни части. Един от най-показателните примери е чугунът, чието първично производство в България беше преустановено със спирането на мощностите на металургичния комбинат "Кремиковци".

От началото на 2026 г. вносът на руски чугун в Европейския съюз е забранен, а същевременно износът на тази суровина от Украйна отбелязва сериозен спад. Именно тези две държави доскоро осигуряваха почти целия български внос на един от основните видове промишлен чугун.

България внася близо 19 000 тона чугун годишно

През ноември 2008 г. България преустановява производството на първичен чугун от желязна руда, сочат данните от националния доклад на страната ни до Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. У нас обаче продължават да работят редица предприятия за производство на чугунени изделия, които намират приложение в машиностроенето, автомобилната индустрия, строителството, водоснабдяването и селското стопанство.

Според последния годишен доклад на Българската асоциация на металургичната индустрия, публикуван през август 2026 г., през миналата година страната ни е внесла 18 900 тона чугун на блокове, гранули и прах. През 2024 г. количеството е било 18 300 тона, а през 2023 г. е достигнало 26 400 тона.

Още по-показателна е статистиката на Световната банка за държавите, от които България получава суровината. През 2024 г. страната ни е внесла 16 586 тона нелегиран чугун с ниско съдържание на фосфор. От тях 10 195 тона са доставени от Русия, а 6221 тона - от Украйна. На останалите доставчици Китай и Турция се пада едва около 1% от общото количество.

Руският внос е спрян, украинските доставки са под въпрос

Решението за забрана на вноса на руски чугун беше взето през декември 2023 г. в рамките на 12-ия пакет от европейски санкции срещу Москва. Брюксел обаче предостави преходен период на европейската индустрия, за да може тя да намери алтернативни доставчици. През 2024 г. беше разрешен вносът на 1,14 млн. тона руски чугун за целия Европейски съюз, а през 2025 г. количеството беше намалено до 700 000 тона. От 1 януари 2026 г. забраната влезе в пълна сила.

В същото време възможностите на Украйна да снабдява европейската индустрия намаляват заради разрушаването на производствени мощности, проблемите с електроснабдяването и затрудненията при транспортирането на продукцията през Черно море.

Според украинската митническа статистика през първите десет месеца на 2026 г. страната е изнесла 1,137 млн. тона чугун, което представлява спад от 28,6% на годишна база. През август износът практически е спрял, а през октомври е достигнал едва 30 000 тона. При това близо 84% от стойността на украинския износ през десетмесечието се пада на американския пазар.

Алтернативни доставчици има в Бразилия, Индия, Южна Африка и други държави. Смяната на доставчика обаче поставя пред предприятията въпроси, свързани с транспортните разходи, сроковете за доставка, качеството на суровината и крайната й цена.

Санкциите засягат и други стратегически производства

Чугунът далеч не е единствената суровина, при която българската икономика трябва да преодолява последиците от ограниченията върху търговията с Русия. След предсрочното прекратяване на изключението за внос на руски петрол през 2024 г. бургаската рафинерия премина към преработката на алтернативни сортове нефт. В своите финансови документи дружеството посочва по-високата цена на алтернативната суровина като един от факторите, определящи икономическата ефективност на производството.

Особено чувствителен е въпросът с доставките за АЕЦ "Козлодуй". Голяма част от оборудването на пети и шести блок е с руски произход, което налага използването на оригинални резервни части и специализирана техническа помощ. Именно поради тази причина на 25 март и 2 септември 2026 г. Министерският съвет одобри изключения от европейските санкции за определени доставки, необходими за безопасната експлоатация на ядрената централа.

Мащабът на промените в търговските отношения между България и Русия личи и от последните данни на Националния статистически институт. През първите девет месеца на 2026 г. вносът от Русия е намалял с 24,6% до 185,8 млн. евро. Същевременно българският износ за руския пазар се е увеличил със 17% и достига 349,9 млн. евро.

Санкциите не трябва да вредят на българската икономика

Още на 18 юни тази година премиерът Румен Радев заяви в Брюксел, че България няма да подкрепи санкции, които вредят и създават рискове за националната икономика. Като конкретни примери той посочи рисковете за петролната рафинерия в Бургас, снабдяването на столичното метро с резервни части и доставките на торове, които са важни както за българското, така и за европейското земеделие.

На 9 юли Министерският съвет официално потвърди резервите на България по отношение на 21-вия пакет от санкции срещу Русия и Беларус. В правителствената позиция се посочва, че страната ни подкрепя европейската политика за оказване на натиск върху Москва за започване на сериозни преговори и прекратяване на войната в Украйна. България обаче настоява ограничителните мерки да не пораждат значителни негативни последици за икономиките на самите държави от Европейския съюз.