Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика и съпруга на мажоритарния собственик на "сините" Наско Сираков - Илиана Раева, реагира остро след нападението на привърженици на Олимпик Марсилия срещу фенове на Левски на стадион "Велодром". Тя изрази възмущението си в публикация във Фейсбук, в която сподели и впечатленията си от последните си посещения във Франция и Германия.

"Това е съвременна Франция… Ужас.

Още на Олимпиадата в Париж чаках по най-бързия начин да свършва и да се прибираме. Тази година световно във Франкфурт … шок! Само чаках отново да свършва бързо и да се прибираме. Европа е Ад.

Това, което се случи тази вечер в Марсилия с нашите фенове е филм на ужасите. Дано всичко бързо минава и да се приберат живи и здрави.

Меркел, Меркел… как ли спиш?!", написа Раева в профила си.