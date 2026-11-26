"Ще вали сняг. В Сърбия и Румъния валежите от сняг настъпват към Видин и Враца. Валежните зони, предимно от дъжд, ще обхващат западните и централните части от страната. Обстановката там през следващите дни ще бъде усложнена", съобщи синоптикът Петър Янков за зрителите на Bulgaria ON AIR.

Той добави, че температурите постепенно ще падат, а в петък ще се установи дъждовно време в цялата страна.

"В събота валежите от дъжд ще преминават в сняг. Постепенно ще се натрупва снежна покривка. В неделя ще вали предимно сняг в цялата страна. Снежната покривка сумарно ще бъде между 10 и 15 сантиметра в населените места. По планините - между 15 и 30 см сняг", каза още Янков в "България сутрин".

Синоптикът апелира всички шофьори да имат вериги в автомобилите за планините тази събота и неделя: "Под снежната покривка ще има опасен лед. Зимните гуми не помагат, трябва да се слагат вериги."

Янков отбеляза, че виновникът за тези интензивни валежи е анемичен циклон над Гърция, който заедно с област на високо на налягане ще създават продължителна валежна обстановка над страната.

Температурите ще бъдат между 4 и 9 градуса в населените места. София ще бъде най-студената балканска столица, стана ясно от прогнозата на синоптика.

Янков посочи, че най-сложна ще бъде обстановката в Северозападна България - до 30 см снежна покривка в тази част на страната.

По Черноморието валежите ще бъдат оскъдни и смесени от дъжд и сняг. В понеделник ще се образува слаба снежна покривка, която няма да се задържи в източните райони, прогнозира синоптикът.

"В средата на следващата седмица се очакват ниски температури и мъгли. Минималните температурите ще достигат минус 14, минус 10 градуса. Максималните ще бъдат между 0 и 5-6 градуса в крайните южни райони", предупреди Янков.

При нас положението ще бъде зимно и сложно. София демонстрира сериозно почистване на снежната покривка по пътните артерии с разпръскване на специални смеси, заяви той за финал на разговора.