Жена на 69 години е настанена за лечение в болница, след като е била нахапана от питбул в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града. В съобщението пише още, че кучето е собственост на 42-годишен родственик на пострадалата.

Инцидентът е станал в сряда следобед. От извършения оглед на местопроизшествието полицейските служители са установили, че пострадалата е нахапана от животното, което е било в двора на имот, обитаван от мъжа и жената в Стара Загора.

Собственикът на кучето е задържан за срок до 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство.