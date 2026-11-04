Съдът се произнесе за мъжа, убил кучето Кнопа

Софийският районен съд остави за постоянно в ареста 43-годишния Йордан Атанасов, обвинен за причиняването на смъртта на малкото куче Кнопа. Решението подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение с мотива, че обвиняемият представлява висока обществена опасност. Според свидетелски показания Атанасов е ударил кучето с крак, вследствие на което то е починало. Дни по-рано той проявил подобна агресия и към друго животно. По данни на прокуратурата са установени общо четири подобни случая.

Съдът посочи, че в рамките на два дни агресивното поведение на обвиняемия ескалирало. Макар Атанасов да има чисто съдебно минало и сам да се е предал на властите, магистратите прецениха, че обществената опасност на деянието е по-висока от тези обстоятелства. В мотивите си съдът отбеляза и проявената от него жестокост към беззащитното животно.

По случая реагира и вътрешният министър Иван Демерджиев, който заяви, че полицията незабавно е предприела действия след сигнала за убитото куче. По думите му заподозреният е бил установен и обявен за издирване.

„Насилието над животни не може да се подминава. Не само че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност към насилие и над хора“, коментира Демерджиев.

Междувременно тази вечер в София ще се проведе протест срещу насилието над животни. Демонстрацията е организирана след смъртта на Кнопа, за която стана известно чрез записи от охранителна камера в столичния квартал „Кръстова вада“.

Протестът ще започне в 19 часа пред Народното събрание. Организаторите призовават гражданите да се включат с искания за справедливо наказание, по-строги мерки срещу жестокостта към животните и ефективно прилагане на закона.

Според тях случаят отново поставя на дневен ред необходимостта от по-добра защита на животните и реални последствия за извършителите на подобни престъпления.