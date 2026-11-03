Селото на Кръста стана милионерски квартал. Новата Бистрица

Само на няколко километра от шумния софийски ритъм има място, в което времето сякаш следва друг часовник. Къщите са кацнали по южните склонове на Стара планина, над тях свети огромен кръст, а от височината погледът стига чак до София. В центъра стои каменна църква от Възраждането, а край пътя още живее паметта за старо оброчище.

Това е Войнеговци – някога малко село в подножието на Балкана, а днес една от най-интересните точки на северната имотна карта на София.

Пазарът вече показва промяната. Към края на октомври 2026 г. медианната офертна цена на къща във Войнеговци е около 303 хил. евро, а медианната цена на квадратен метър е 1878 евро - колкото в добрите софийски квартали. Типичният двор е близо 760 кв. м. В момента се предлагат имоти от около 160–180 хил. евро до 350 хил. евро и нагоре, като сред наличните предложения има и къщи за близо половин милион евро. Данните са за офертни, а не за реално сключени сделки.

И точно тук започва историята за „новата Бистрица“.

Къщи за стотици хиляди, земя за още повече

На пазара в момента може да се намери къща от 100 кв. м с двор от 800 кв. м за 159 900 евро. Друга оферта е за 80 кв. м с двор от 320 кв. м за 255 хил. евро. Предлага се и едноетажна къща от 160 кв. м с двор от 580 кв. м за 350 хил. евро. Има и по-стара двуетажна къща от 58 кв. м върху 583 кв. м терен за 180 хил. евро.

Тези числа показват и нещо важно за характера на пазара. Войнеговци все още не е превърнато в квартал само от нови луксозни къщи. Значителна част от предложенията са стар жилищен фонд, който чака ремонт или цялостно преосмисляне. От шестте актуални оферти за къщи, проследени към 28 октомври, четири са за сгради, построени преди 1990 г.

Именно това може да се окаже следващата фаза на имотния бум – старата къща и големият двор да бъдат заменени от нова къща с панорамни прозорци, басейн и модерна архитектура.

Земята вече привлича сериозен интерес. В портала за имоти има десетки предложения за парцели. Сред тях се срещат 535 кв. м за 40 хил. евро, 1503 кв. м за 48 096 евро, 2000 кв. м за 58 хил. евро и 1703 кв. м за около 76,5 хил. евро. Има и огромни терени – например 4999 кв. м за близо 80 хил. евро и 5000 кв. м за 70 хил. евро.

Още по-показателна е офертата за панорамен терен от 2304 кв. м за 345 хил. евро. Имотът е отреден за жилищно застрояване с плътност 20%, кинт 0,5 и максимална кота корниз 7 метра. Парцелът е на южен склон, граничи с борова гора и предлага гледка към София.

А има и още по-мащабни инвестиционни намерения. Предлага се терен от 15 796 кв. м във вилната зона, за който е посочена възможност за жилищно строителство и изграждане на комплекс от къщи. Пътят до него е в регулация, а от имота се открива панорама към Витоша и столицата.

Това вече е съвсем друга игра. Не купуваш просто селска къща. Купуваш терен за бъдещ квартал.

Новата Бистрица на север

Бистрица вече има далеч по-зрял и скъп пазар. Войнеговци все още е по-достъпно, но има същата формула, която превърна редица села край София в предпочитани места за живот: планина, простор, гледка, големи дворове и възможност да стигнеш до града без да живееш в него.

Разликата е, че Войнеговци предлага тази комбинация от северната страна на столицата.

Селото е на около 16–17 км от София. По автомобилния маршрут разстоянието е около 16,1 км, а при липса на трафик пътуването до центъра е около 25 минути. Околовръстният път е непосредствено под селото, което е едно от големите му транспортни предимства.

За хората без автомобил връзката със столицата също е необичайно добра за село. Автобус №21 тръгва от Войнеговци и стига до Централна гара, като маршрутът преминава през Световрачене, Кубратово, Бенковски, Орландовци, Сточна гара и Лъвов мост.

Това е един от големите козове на мястото. Войнеговци не е изолирана вилна зона, до която човек трябва да разчита единствено на автомобила си.

В района има медицинска услуга, а най-близкото училище е на няколко километра. Селото обаче не предлага градската концентрация на магазини, училища и услуги, характерна за софийските квартали. Това е и една от цените на живота в планината.

Тук няма още затворени комплекси. И точно това е интересното

В момента Войнеговци все още не прилича на южните софийски села, където затворените комплекси вече са част от пейзажа.

При актуалните предложения няма данни за масово предлагане на къщи в затворени комплекси. В проследените обяви контрол на достъпа се споменава при малка част от имотите, а офертите за затворен комплекс са нула.

Но големите терени, предназначени за жилищно строителство, подсказват накъде може да се развие пазарът.

Това е моментът, в който Войнеговци все още може да се види между два свята – старото село с дворове и новото място за модерни къщи с панорами към София.

Селото, над което свети Кръстът

Името на Войнеговци днес все по-често се свързва с един от най-разпознаваемите му символи – Кръста.

Той стои високо над селото и се вижда отдалеч, особено вечер, когато е осветен. За местните това не е просто ориентир в планината. В селския календар има отделен курбан за „Кръста“, който се провежда през юни. В местните сведения Кръстът е посочен редом с оброчищата на св. Георги и св. Петка като част от духовната памет на селото.

И затова Войнеговци може да бъде наречено с едно изречение, което трудно би се измислило за нов жилищен комплекс: селото на Кръста.

Тук модерният имотен интерес се среща с много по-старата идея за закрила на дома и общността.

Храмът, който е по-стар от свободна България

В центъра на селото стои църквата „Св. Петка“, построена през 1869 г. – шест години преди Априлското въстание и девет години преди Освобождението.

Каменният храм е вкопан в земята и е част от Софийската Света гора. През 1973 г. е обявен за паметник на културата. До него има каменна чешма с изображение на света Петка.

На Петковден местните хора почитат светицата като закрилница на селото. Пред иконата се оставят цветя и дарове, палят се свещи, а празникът събира жители и гости.

Традицията не е музейна. Тя продължава да живее.

Оброчището, което асфалтът не успя да погребе

Една от най-силните истории на Войнеговци е свързана с оброчището край пътя.

Старото свято място се намирало край пътя към селото, но след изграждането на Околовръстния път останало под асфалта. Местните обаче не позволили паметта за него да изчезне.

На 5 май 2010 г., в навечерието на Гергьовден, жителите възстановили оброчището. Издигнати били два монумента с икони от двете страни на пътя – на св. Петка и св. Георги Победоносец. Мястото било осветено, а традицията на курбана била възстановена.

Това е едно от истинските чудеса на Войнеговци – пътят може да мине върху едно свято място, но не може да заличи паметта за него.

Храна за светицата и курбанът на селото

Войнеговци пази и старата връзка между вярата и общата трапеза.

На празника на „Св. Петка“ обредният хляб и курбанът се освещават. В документирани празненства в селото е описан и традиционен гъбен курбан, приготвян на място. Пред храма хората носят дарове и цветя, палят свещи и оставят частица от домашната храна като знак на почит.

Това е онзи особен български обичай, в който църквата не свършва с прага на храма. Вярата продължава около общата трапеза.

Село с памет за Левски

Войнеговци има още един силен исторически пласт. В местните исторически сведения селото е свързано с Васил Левски, а паметта за Апостола се пази и чрез местния културен живот и барелефа му върху читалището.

На 19 февруари селото има традиция да почита гибелта на Левски, а през юли се отбелязва и годишнината от рождението му. Във Войнеговци се провежда и събор с участието на гости от карловското Войнягово.

Връзката с Войнягово не е случайна. Има исторически податки, че Войнеговци е било заселено от преселници от Войнягово през XVI век. Общината Карлово посочва именно такава хипотеза, като свързва преселването и с обновяването на Подгумерския манастир през 1597 г.

Самото име на селото също носи следи от старото минало. Преди Освобождението то фигурира като Войниковци, а местните сведения свързват названието с военно население и големия извор край селото.

От старото село към новия престижен пояс

Най-голямото чудо на Войнеговци обаче може би се случва пред очите ни.

Населението му е достигнало дъно от 445 души през 1992 г., след което започва да расте. През 2022 г. са отчетени 798 души, а последната оценка за 2025 г. е 770 души.

Това не е просто статистика. То означава, че селото не умира, както се случва с толкова много български села. Напротив – към него идват нови хора.

Имотният пазар вече усеща тази промяна. Къщи за 150–350 хил. евро, парцели за десетки и стотици хиляди, огромни терени с потенциал за ново жилищно строителство и панорами към София показват, че северният склон на столицата започва да привлича капитал.

Войнеговци все още не е Бистрица. И няма нужда да бъде.

То има свой коз – Стара планина вместо Витоша, Кръст вместо лъскава фасада, стар храм вместо нова алея и 16 километра до София вместо живот в градския шум.

Ако югът вече е пълен, погледът неизбежно се обръща на север.

И там, над старото село, Кръстът свети.

Може би точно затова Войнеговци е едно от местата, които си струва да бъдат наблюдавани днес – преди да са станали поредният скъп квартал на София.