Селото на Света Петка става новата вилна зона на София. Златни къщи

На 35 километра от София едно старо село с история на повече от три века започва да сменя облика си. Вакарел вече не е само място, през което се минава по пътя към Ихтиман и Пловдив. Край горите и старите махали се появяват нови къщи, затворени комплекси и имоти за стотици хиляди евро.

Тук днес може да се купи къща за по-малко от 30 000 евро, но и нов дом за половин милион. А сред офертите се виждат имоти за 460 000, 480 000, 510 000 и дори 590 000 евро. Така Вакарел постепенно влиза в картата на новите скъпи вилни зони около столицата.

Над всичко това обаче стои една много по-стара история – тази на селото на Света Петка, на дервенджиите, които пазели пътя към Цариград, на три пъти опожаряваното село, което три пъти се изправяло от пепелта.

На половин час от София

Вакарел е най-голямото село в община Ихтиман и се намира в Ихтиманския дял на Средна гора. До столицата са около 35 километра, а голямото му предимство днес е същото, което е определяло съдбата му и преди столетия – местоположението.

Селото е непосредствено до автомагистрала „Тракия“, а през него преминава важната железопътна линия София–Пловдив. Това превръща Вакарел в рядка комбинация за района на столицата – природа и усещане за село, но без пълно откъсване от големия град.

Именно това е една от причините днес тук да се търсят не просто стари селски къщи, а имоти за постоянно живеене, втори дом и затворени комплекси.

Около селото има гори, хълмове и открити пространства, а вилните зони дават нещо, което в София става все по-дефицитно – собствен двор, тишина и гледка.

От 27 000 до 590 000 евро

Имотният пазар във Вакарел е изключително пъстър. По данни от актуалните обяви в Imot.bg в момента се предлагат около 70 имота за продажба, като при къщите има 18 активни оферти. Средната аритметична цена на обявените къщи е около 270 817 евро, а медианната е 212 499 евро.

Друг анализ на активните оферти показва медианна обявена цена от 160 000 евро и медианна цена от 1111 евро на квадратен метър. В същото време диапазонът е огромен – от около 38 000 евро в долния сегмент до 480 000 евро при 90-ия процентил, като отделни оферти достигат 590 000 евро.

Това показва не толкова единен пазар, колкото два различни Вакарела.

Единият е старият – къщи с големи дворове, имоти за ремонт, вили от социалистическите години и наследствени имоти.

Другият е новият – модерни къщи, панорами, големи дневни пространства, собствени дворове и затворени комплекси.

Именно вторият сегмент е този, който може да превърне Вакарел в следващата вилна зона на София.

Златните къщи край Брънковци

Една от най-интересните точки на пазара е районът на Брънковци, където вече се появяват нови къщи за купувачи с много по-висок бюджет.

В актуалните оферти има нова къща от 2024 г. с площ 99 кв. м и двор 780 кв. м за 299 000 евро. Друга нова къща с площ 120 кв. м и двор 700 кв. м е обявена за 299 900 евро.

Следващото ниво вече е истинският луксозен сегмент.

Къща от 223 кв. м в нов затворен комплекс се предлага за 395 000 евро, като се очаква въвеждането й в експлоатация през 2027 г. Други къщи със същата площ са обявени за 460 000, 480 000 и 510 000 евро, като дворовете варират от 445 до 980 кв. м.

Има и оферта за 350 кв. м къща с двор от 600 кв. м за 590 000 евро.

Така Вакарел вече има имоти, които спокойно влизат в ценовата категория на скъпите къщи в покрайнините на София.

Има и къщи за под 100 000 евро

Разбира се, новият Вакарел не е само за милионери.

На пазара има малка съвременна къща от 42 кв. м за 26 900 евро, друга от 59 кв. м за 34 300 евро, както и модерна къща от 90 кв. м за 49 900 евро.

Къща от 79 кв. м с двор от 900 кв. м е обявена за 89 900 евро.

В средния сегмент вече има много по-сериозни предложения – 150 кв. м къща с двор от 1000 кв. м за 160 000 евро, както и 100 кв. м къща с двор 677 кв. м за 186 000 евро.

За 235 000 евро се предлага луксозно завършена и обзаведена къща от 85 кв. м с огромен двор от 1300 кв. м.

Така във Вакарел все още може да се влезе на сравнително ниска цена, но таванът вече е много висок.

Земята също поскъпва с очакването

Особено интересен е пазарът на парцели. Към октомври медианната обявена цена на регулираните парцели във Вакарел е около 67 евро на квадратен метър, като половината от офертите попадат между 54 и 98 евро на квадрат. Типичният парцел в регулация е около 1457 кв. м и по медианната цена струва приблизително 98 000 евро.

Когато към регулацията има и ток и вода, медианната цена се покачва до 78 евро на квадрат.

При по-големите парцели над 1000 кв. м медианата е около 83 евро на квадратен метър.

На пазара има и конкретни предложения на значително по-ниски нива. Например регулиран парцел от 1117 кв. м в района на Бузяковци е обявен за 35 000 евро. Други предложения са за парцели от 450 кв. м за 36 000 евро.

Разликата между отделните имоти е огромна и зависи от регулацията, достъпа, наличието на ток и вода и възможностите за строителство.

Именно тук е и един от големите резерви на Вакарел – земята, върху която утре може да се появи нова къща.

Селото на Света Петка

Но Вакарел не започва с новите къщи. На около два километра южно от селото, в Ихтиманския дял на Средна гора, се намира Вакарелският манастир „Св. Петка“. Обителта е част от Софийската епархия, а храмовият й празник е на 14 октомври – Петковден.

Това е едно от духовните сърца на района.

През 1984 г. манастирът е обновен с дарения от вакарелци. Така старата обител получава нов живот благодарение на хората от селото, които и днес пазят връзката си с нея.

Около манастира се преплитат история и местни предания за Света Петка, което дава на мястото особената атмосфера на поклонническо средище.

И точно тук се крие един от най-силните разкази за Вакарел – че край селото някога е имало цяла малка „света гора“ от храмове, оброчища и свети места.

Шарената черква, която останала само в паметта

Сред най-загадъчните истории е тази за Шарената черква.

Сведенията за нея се свързват със стария Вакарел и с големия път, по който векове наред са преминавали хора към Цариград. Днес от храма е останал споменът, а мястото се пази с оброчен кръст.

Но Шарената черква има и друга роля. Според историческите сведения именно около такива църковни средища се е развивало ранното просветно дело във Вакарел.

Така един изчезнал храм се оказва част от историята не само на вярата, но и на образованието.

Три пъти селото възкръсва от пепелта

Вакарел е от онези български села, които сякаш отказват да изчезнат.

Историческите сведения сочат три големи опожарявания – през 1737 г., през 1792 г. и по време на Априлското въстание през 1876 г. И трите пъти хората се връщат и възстановяват селото.

Причината за значението му е пътят.

Вакарел се оформя като селище, чиито жители имат задължението да пазят пътя – дервенджийството. Заради стратегическото си положение по пътя към Цариград селото се превръща във важна станция между София и османската столица.

Така днешната му най-голяма сила – близостта до София и транспортните връзки – всъщност е част от характера му от векове.

1836-а – старата църква пази паметта

В центъра на Вакарел се издига храмът „Св. Николай Чудотворец“.

Сегашната църква е започната през 1902 г. и осветена през 1903 г. Средствата за строителството са събрани от жителите на всички махали. Храмът е трикорабен и е сред големите храмове в Софийската епархия.

Но най-интересното е в двора.

Там е запазена олтарната стена на по-стария храм „Св. Николай“, осветен още през 1836 г.

Иконите от иконостаса и олтарната живопис са свързани със Сотир Костадинов Вальов – един от късните представители на Самоковската иконописна школа.

Две църкви, едно свято място и близо седем десетилетия разлика между тях – това е един от най-силните символи на Вакарел.

Село на будители

Вакарел има и друга необичайна сила – просветителската.

Данните за местното образование стигат назад до XVIII век, а през 1836 г. църквата „Св. Николай“ се превръща в просветно огнище, където свещеници учат децата да четат и пишат. Първото училище в района е открито през 1856 г. от братята Сотир и Димитър Попови.

След Освобождението образованието се разраства в различните махали. До началото на XX век училища се появяват на редица места около Вакарел.

През 1902 г. е основано и читалище „Заря“, което продължава да бъде един от културните центрове на селото.

Това е другото лице на Вакарел – не само село на пътя, а място, в което хората са изграждали собствена културна общност.

23 махали и една голяма общност

Вакарел и днес носи следите на своето необичайно минало.

Селото се състои от 23 махали – наследство от вековното развитие на района и разселването на хората след тежките исторически събития.

И точно тази разпръснатост днес може да се превърне в предимство.

За разлика от плътно застроените предградия на София, тук има пространство. Големи дворове, стари къщи за реконструкция, свободни парцели и вилни зони, в които новото строителство може да се развива без усещането за градска теснота.