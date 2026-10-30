Брюксел успокои Европа за зимата, но посочи големия риск

Европейският съюз не очаква проблеми с доставките на енергия през предстоящата зима, но високите цени на петрола и природния газ могат да затруднят сериозно домакинствата. Това предупреди еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен след срещата на енергийните министри на страните членки в Люксембург.

Основните теми на разговорите бяха намаляването на сметките за гражданите и гарантирането на сигурни доставки през отоплителния сезон. ЕС посреща зимата със запълнени на 75% газохранилища при 83% по същото време миналата година.

Газ има, но въпросът е кой може да го плати

Йоргенсен увери, че Брюксел не предвижда затруднения със снабдяването, но обърна внимание на разликата между наличието на енергийни ресурси и възможността на хората да ги заплащат.

„Не очакваме проблем със сигурността на доставките, но за гражданите, които се мъчат да платят сметките си, това може и да няма значение. Ако не сте в състояние да платите сметката си за газ, всъщност няма значение колко газ има на пазара“, заяви еврокомисарят.

Повишаващите се цени на петрола и природния газ бяха сред основните въпроси на министерската среща. Участниците обсъдиха възможностите за ограничаване на разходите на домакинствата, както и мерките за укрепване на енергийната сигурност през зимните месеци.

Брюксел не иска връщане към руския газ

Дан Йоргенсен категорично отхвърли възможността Европейският съюз отново да разчита на доставки от Русия. Той свърза отказа с войната в Украйна и средствата, които Москва получава от продажбата на енергийни ресурси.

„Парите, които сме похарчили в Европа за закупуване на руски газ, са помогнали за финансирането на война срещу нашите приятели, за закупуване на бомби и дронове, които отнеха живота на хора в Украйна. Затова не искаме да започнем отново да купуваме руски газ“, заяви еврокомисарят.

На срещата в Люксембург енергийните министри обсъдиха едновременно защитата на потребителите от поскъпването и необходимостта от сигурни доставки. Данните за газовите резерви показват, че европейските хранилища са запълнени с осем процентни пункта по-малко в сравнение с миналата година.