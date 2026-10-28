Опасни товари в Черно море! Над 20 контейнера паднаха от поразения кораб край Калиакра

Над 20 контейнера са разпръснати в Черно море след атаката с морски дронове срещу контейнеровоза „Contship Jet“ край нос Калиакра. Част от тях превозват опасни вещества, но засега няма информация за точното съдържание на всеки от падналите контейнери и дали има изтичане на опасни товари в морето.

Евакуацията на целия 18-членен екипаж е приключила успешно. Поразеният плавателен съд обаче все още е на вода и продължава да дрейфува в южна посока.

Към 15:20 часа корабът е бил силно накренен надясно вследствие на сериозните поражения от атаката. Голям брой контейнери са паднали зад борда и са се разпръснали в района на инцидента, съобщава специализираният портал за корабоплаване maritime.bg.

По данни на компетентните институции сред превозваните товари има запалими газове, незапалими и нетоксични газове, запалими течности и други опасни вещества. Към момента не е ясно какво точно се намира във всеки от контейнерите, попаднали във водата, както и дали опасни вещества са достигнали до морската среда.

Инцидентът с „Contship Jet“ е поредният случай на нападение срещу търговски плавателен съд в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври. През последните седмици в района са регистрирани атаки с въздушни и морски дронове, които засилват опасенията за сигурността на международното корабоплаване.

На този фон министрите на отбраната на България, Турция и Румъния са постигнали съгласие за създаване на тристранен механизъм за координация в Черно море.

Предвижда се трите държави да провеждат редовни консултации, да обменят информация за обстановката в региона и да обсъждат конкретни мерки за укрепване на морската сигурност. Целта е да се подобри взаимодействието между съседните страни при възникване на заплахи за корабоплаването, включително при инциденти с безпилотни летателни апарати и морски дронове.