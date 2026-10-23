Нова атака в Черно море: Още един кораб потъна, има загинал и изчезнали

Един моряк е загинал, трима са в неизвестност, а девет души са спасени при инцидент с търговски кораб в Черно море. Плавателният съд потъна на около 13 морски мили от румънското пристанище Констанца (Кюстенджа), след като по предварителни данни е бил поразен от дрон, предаде БГНЕС.

Корабът, който според първоначалната информация плава под флага на Коморските острови, е подал сигнал за бедствие. Екипажът е съобщил за пожар на борда, след което румънските власти са предприели спасителна операция.

В издирването на изчезналите моряци участват екипи на бреговата охрана и Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето. Действията се координират от Румънската военноморска администрация, която е изпратила спасителни плавателни съдове към мястото на инцидента.

За операцията е поискан и хеликоптер Black Hawk. Силните валежи и неблагоприятните метеорологични условия край Констанца обаче са възпрепятствали достигането му до бедстващия кораб.

Инцидентът е станал извън териториалните води на Румъния, но в непосредствена близост до тяхната граница. Случаят засилва опасенията за безопасността на търговското корабоплаване в западната част на Черно море, където през последните седмици са регистрирани поредица от нападения срещу цивилни плавателни съдове.

Новият инцидент идва непосредствено след заседание на Върховния съвет за национална отбрана на Румъния, свикано заради влошаващата се обстановка в Черно море. Сред обсъжданите въпроси бяха готовността на страната да реагира при нови заплахи, защитата на морските граници и сигурността на критичната инфраструктура.

Около десет дни по-рано подобно нападение беше регистрирано и в района на Сулина. Тогава друг търговски кораб, също плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дрон.

Няма окончателно потвърждение за произхода на предполагаемия дрон, поразил кораба край Констанца. Спасителната операция продължава, като основен приоритет остава откриването на тримата моряци в неизвестност.