Киргизстан и България разгледаха възможностите за разширяване на транспортното и логистично сътрудничество, включително доставките на киргизстански стоки в Европа през черноморските пристанища Варна и Бургас, предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР, позовавайки се на Министерството на транспорта и комуникациите в Бишкек, съобщи БТА.

Това беше обсъдено на среща вчера в министерството с българска делегация начело с посланика в Бишкек Георги Воденски.

Участниците на срещата разгледаха възможностите за използването на пристанищата Варна и Бургас на Черно море. Обсъдиха се определянето на маршрути за превоз на киргизстански стоки през тези пристанища, използването на фериботи, срокове за доставки и използване на единни мита.

След срещата страните изразиха интерес към по-нататъшното развитие на транспортното сътрудничество, разширяването на географията на международните превози на стоки и създаването на допълнителни логистични възможности за киргизстанските компании.

Освен това те се разбраха да разработят съвместно стартирането на нови транспортни маршрути, като се вземе предвид конкурентоспособността на митата и интересите на пазара.