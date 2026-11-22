Руското Министерство на отбраната съобщи за нанесени удари с безпилотни апарати по сухотоварен кораб в Черно море и по пристанищна инфраструктура в Одеска област, Украйна. Информацията бе разпространена днес, 22 ноември, от Интерфакс и „Комерсант“, предаде БГНЕС.

Според съобщението на руското Министерство на отбраната през нощта срещу неделя руски военни са поразили сухотоварен кораб, намиращ се в морето североизточно от Одеса.

„В морската зона североизточно от Одеса е поразен плавателен съд от типа сухотоварен кораб, превозващ товари с двойно предназначение за украинските въоръжени сили“, се посочва в съобщението на руското военно ведомство, цитирано от Интерфакс.

От Министерството на отбраната на Русия твърдят още, че в пристанището на Килия, Одеска област, са поразени обекти от пристанищната инфраструктура, използвани за доставка на военно имущество и товари за украинската армия.

Според публикацията на „Комерсант“ руските безпилотни апарати са нанесли удари по енергийни, пристанищни и логистични обекти, използвани в интерес на украинските въоръжени сили.

Руското военно ведомство съобщава също за поразена електрическа подстанция „Правобережная“ с мощност 330 киловолта в Запорожие. Според твърденията на Москва съоръжението е снабдявало с електроенергия предприятия от украинската военна промишленост.

В съобщението си руското Министерство на отбраната определя пристанищната инфраструктура и енергийните обекти като приоритетни цели на военните удари.

Интерфакс и „Комерсант“ не посочват името и флага на поразения сухотоварен кораб, нито съобщават за евентуални жертви и пострадали сред екипажа.

След тристранната среща на високо равнище в китайския град Шънджън руският президент Владимир Путин косвено призна за нападенията срещу кораби, превозващи товари от и за Украйна в Черно море. Българският премиер Румен Радев в своите многократни изявления никога не е посочвал Русия открито като отговорна за потапянето на кораби.