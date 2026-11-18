Изключително нелепи са шегите на някои опозиционни лидери в ситуация, когато се губят човешки животи и екипажите от военноморските и военновъздушните ни сили полагат усилия. Това заяви военният министър Димитър Стоянов по повод тежките инциденти с товарни кораби, атакувани от дронове в Черно море край България, и критиките на опозицията как правителството се справя с тази ситуация.

Той поздрави всички военни от ВВС и ВМС, които са спасили при последните инциденти 12-членен екипаж от единия кораб и 19-членен екипаж от другия кораб.

По думите му няма значение чии са дроновете, ако те представляват заплаха за националната сигурност и уточни, че има разследващ орган, който се занимава с това.

"По отношение на това чии са дроновете - има досъдебно производство, отговор трябва да даде Военна прокуратура и съдебната система, а не Министерство на отбраната! Ние не сме разследващ орган. Има ли значение чии са дроновете, ако представляват заплаха за националната ни сигурност? Няма абсолютно никакво значение", посочи Стоянов и допълни: "От последните случаи снимките, които бяха получени от безекипажните дронове, бяха изпратени на всички наши съюзници и партньори, отговор от тях все още няма. Мина достатъчно дълго време, очакваме отговор от тяхна страна. Това не е случайно".

Според Димитър Стоянов няма никаква съществена нужда, за да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност, защото няма разлика от ситуацията преди месец, когато се проведе заседание.

„Ситуацията не е по-различна, напрежението в Черно море непрекъснато нараства и ударите ще продължат, това е сигурно“, каза още министърът на отбраната. Той посочи, че пряка опасност за България няма и отбеляза, че няма какви повече мерки за сигурност да се вземат, тъй като всичко, с което разполага държавата, е изпратено на крайбрежието и работи.

"Много е лесно на хора, които не носят никаква отговорност, да обяснават как може да се унищожи дрон в икономическата зона", каза още Димитър Стоянов, визирайки днешните изказвания на Борисов, който обясни как ако зависело от него щял да унищожи дроневете в Черно море, защото било много лесно.