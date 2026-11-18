България подготвя въвеждането на европейски цифров портфейл, с който гражданите ще могат да доказват самоличността си и да представят електронни документи директно от телефона си. Правителството е взело решение за изработване на законопроект, който да осигури необходимата правна рамка за използването му у нас, съобщава Plovdiv24.bg.

Чрез портфейла ще могат да се заявяват, получават, съхраняват и представят данни за самоличност и различни електронни удостоверения. Така ще отпадне необходимостта гражданите многократно да предоставят документи пред различни институции и доставчици на услуги.

Новата система ще улесни достъпа до електронни административни, обществени и частни услуги, ще намали бюрокрацията и ще ускори обмена на информация.

Използването на цифровия портфейл ще бъде доброволно, а издаването и ползването му – безплатни. Идентификацията ще се извършва чрез електронен подпис.

С новата законова рамка България ще създаде условия за включване в общата европейска система за цифрова самоличност, която ще позволи на гражданите да използват електронните си документи и удостоверения в цифрова среда.