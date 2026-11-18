Необичайна гледка в небето над Бургас привлече вниманието на жители на града днес. Огромният товарен самолет Airbus Beluga, известен сред авиационните любители като „летящия кит“, бе заснет да прелита ниско и да прави няколко кръга над морския град.

Машината е сред най-необичайните летателни апарати в света, а появата ѝ трудно остава незабелязана дори от хора, които не се интересуват от авиация.

На кадрите се вижда характерният издут корпус на самолета с надпис AIRBUS BELUGA, който наподобява главата на бял кит.

Именно оттам идва и името му. Огромното товарно отделение е разположено над основния фюзелаж, което придава на машината специфичния силует, по който се разпознава отдалеч.

Оригиналният Airbus A300-600ST Beluga е произведен в едва пет екземпляра.

Самолетът е създаден за превоз на извънгабаритни товари, които трудно се побират в обикновените транспортни машини. Основното му предназначение е да пренася крила, секции от фюзелажи и други големи самолетни компоненти между производствените заводи на Airbus в Европа.

Впоследствие тези самолети изпълняват и специализирани товарни мисии, включително превоз на хеликоптери, сателитно оборудване и големи индустриални конструкции.

Поради необичайните си размери и специфичното предназначение Beluga е рядък гост на повечето граждански летища.