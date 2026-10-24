Шокиращи подробности за самолета, който се разби в двор. Пилотът го направил нарочно

Малък самолет Cessna 150 падна в двора на къща в плевенското село Бохот, а пилотът - 22-годишен млад мъж загина. Близо до селото има частно летище със самолети за любителски полети. Разбилият се самолет е учебен, предаде Нова тв.

Край плевенското село Бохот функционира специализиран учебен център за подготовка на авиатори и летище, което традиционно се използва както за нуждите на местната учебна дейност, така и от селскостопанската авиация.

​За случая вече е уведомена Окръжна прокуратура - Плевен. На място се извършват огледи и се изясняват причините за инцидента.

Пилотът бил млад курсист. Появил се с родителите си. Имал проблеми с момиче и семейството ум искало да го разведри.

Управителят на училището за пилоти Валери Илиев, в което се е обучавал загиналият, разказа пред bTV, че младежът е пристигнал на летището заедно с родителите си.

„Това е едно момче, което се обучава при нас в училището за пилоти. Дойде с майка си и с баща си. Не беше идвал доста време. Те казаха, че има някакви проблеми с някакво момиче и са дошли малко да се разведрят с него“, разказа той.

По думите му самолетът бил кацнал и служители се подготвяли да го заредят с гориво, когато 22-годишният мъж се качил в него и излетял.

„Самолетът беше кацнал и колегите отиваха да го зареждат. В това време той се метна на самолета и излетя. Опитаха се да го спрат с един от инструкторите. После една кола се препречи, той ги заобиколи и излетя“, обясни управителят.

Той твърди, че след излитането младежът започнал да изпълнява различни маневри във въздуха.

„Започна да изпълнява най-различни маневри във въздуха и се заби нарочно в един двор на една къща“, заяви управителят на училището.

Свидетелят, който е подал сигнала до 112, е видял как пилотът прави маневри във въздуха, след което изпуска самолета и се забива в двор на съседна къща.

Уведомена е Окръжната прокуратура. Предстои да бъдат изяснени точните обстоятелства и причините за трагичния инцидент.