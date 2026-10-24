Самолет се разби в двор на къща, пилотът загина

Самолет се разби край плевенско село. Малък самолет Cessna 150 падна в двора на къща в плевенското село Бохот, предаде bTV. Сигналът е подаден малко преди 16:00 часа днес.

По неофициална информация при инцидента е загинал пилотът на самолета. Той е бил млад курсист.

Полетът не е бил част от обучението му - мъжът се е качил сам и е излетял без разрешение.

Свидетелят, който е подал сигнала до 112, е видял как пилотът прави маневри във въздуха, след което изпуска самолета и се забива в двор на съседна къща.

В този момент в къщата не е имало хора, научи bTV от жители на селото.

Близо до селото има частно летище със самолети за любителски полети. Разбилият се самолет е учебен, предаде Нова тв.

Край плевенското село Бохот функционира специализиран учебен център за подготовка на авиатори и летище, което традиционно се използва както за нуждите на местната учебна дейност, така и от селскостопанската авиация.

​За случая вече е уведомена Окръжна прокуратура - Плевен. На място се извършват огледи и се изясняват причините за инцидента.

Очаквайте подробности!