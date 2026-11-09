Висим по-дълго на летището. Една компания сменя правилата

Нискотарифният превозвач Ryanair въвежда нови правила за регистрацията и предаването на багаж. От 10 ноември пътниците ще трябва да приключват с тези процедури 60 минути преди излитането вместо досегашните 40. Промяната важи за всички летища в мрежата на авиокомпанията и може да обърка плановете на хората, свикнали да пристигат в последния момент.

Пътуването с нискотарифна авиокомпания обикновено започва с внимателно пресмятане – колко струва билетът, колко багаж може да се вземе и колко време е необходимо на летището. От 10 ноември обаче пътниците на Ryanair ще трябва да пренаредят сметките си. Компанията премества крайния срок за регистрация на летището и предаване на чекиран багаж с 20 минути по-рано.

Решението е обявено още през април, а в края на октомври превозвачът отново напомни на клиентите си, че новият режим влиза в сила във вторник, 10 ноември 2026 г. Той ще се прилага на всички летища, от които Ryanair изпълнява полети.

Самолетът излита в 12 часа, куфарът трябва да е предаден до 11

Досега пътниците можеха да предадат регистрирания си багаж и да приключат летищната регистрация до 40 минути преди планирания час на излитане. От 10 ноември този срок става 60 минути.

Така, ако полетът ви е насрочен за 12:00 часа, най-късно до 11:00 часа трябва да сте приключили с предаването на куфара и съответната регистрация на летището.

Това обаче не означава, че е достатъчно да пристигнете на терминала точно един час преди полета. Напротив – трябва да предвидите време за придвижване до гишето, опашки, проверки за сигурност и паспортен контрол, когато такива са необходими.

Закъснението може да излезе скъпо. Според условията на Ryanair пътник, който не приключи регистрацията в определения срок, може да получи отказ за качване на борда без възстановяване на сумата за билета.

Защо авиокомпанията променя правилата?

От Ryanair обясняват, че целта е да се даде повече време на пътниците да преминат през проверките за сигурност и паспортния контрол и да стигнат навреме до изхода за качване.

Особено проблемни са натоварените часове, когато пред гишетата и на пунктовете за проверка се образуват дълги опашки. Дори човек да е пристигнал навреме за предаване на багажа, забавянето след това може да го постави в ситуация да не успее да стигне до самолета.

По данни на компанията около 20% от клиентите ѝ пътуват с регистриран багаж. Именно тази група ще усети промяната най-пряко. Останалите приблизително 80%, които летят без чекиран куфар, няма да бъдат засегнати от новото изискване.

„От вторник, 10 ноември, услугите за предаване на багаж на всички летища на Ryanair ще приключват 60 минути преди планираното излитане вместо досегашните 40 минути“, заяви директорът по маркетинга на компанията Дара Брейди.

Според него допълнителното време ще помогне на пътниците да преминат по-спокойно през летищните проверки и да достигнат до изхода за качване, преди да започне бордингът.

Кой няма да усети промяната?

Пътниците, които пътуват само с ръчен багаж и са се регистрирали онлайн, ще продължат да използват досегашната процедура. Те могат да извършат чекирането през сайта или мобилното приложение на Ryanair, преди да пристигнат на летището, и след това да се насочат към проверките за сигурност.

Според информацията на авиокомпанията онлайн регистрацията остава достъпна до два часа преди планираното излитане. Следователно новото правило за затваряне на гишетата не означава, че всички пътници трябва да приключват онлайн регистрацията си час преди полета.

Разликата е съществена – промяната е насочена основно към хората, които трябва да оставят куфарите си на специалните гишета, както и към онези, които се нуждаят от регистрация на летището.

Повече автомати за куфари – Ryanair залага на самообслужването

По-ранното затваряне на гишетата не е единствената промяна в организацията на обслужването. Авиокомпанията разширява и мрежата си от терминали за самостоятелно предаване на багаж.

Още през април Ryanair обяви планове такива устройства да бъдат налични на над 95% от летищата в мрежата ѝ до октомври 2026 г.

Системите са интегрирани с мобилното приложение на превозвача. Пътниците могат сами да регистрират куфарите си и да отпечатат необходимите етикети, след което да ги предадат за транспортиране в багажното отделение на самолета.

Идеята е да се съкратят опашките и да се ускори обслужването. От компанията уточняват, че автоматизираните терминали няма да заменят напълно служителите и традиционните гишета. Те ще останат на разположение на клиентите.

Какво трябва да направят пътниците от 10 ноември?

Най-разумният подход е хората с чекиран багаж да планират пристигането си по-рано и да не разчитат на стария срок от 40 минути. Важно е да проверят и конкретните указания за летището, от което излитат, защото натовареността и времето за преминаване през контролните пунктове могат да бъдат различни.

Пътниците без регистриран багаж могат да продължат да се чекират онлайн, но и те не бива да подценяват времето за проверките и достигането до изхода.

За Ryanair промяната е част от усилията за по-бързо обслужване и по-малко изпуснати полети. За клиентите обаче тя означава едно просто правило: вече няма място за закъснения, когато куфарът трябва да бъде предаден на летището.