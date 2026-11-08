Времето за закуска и вечеря влияе на продължителността на живота. Ето как

Часът, в който закусваме, може да разкрие важна информация за здравето ни и дори да бъде свързан с продължителността на живота. Учени установиха, че хората, които се хранят по-късно сутрин, имат по-ниска преживяемост в сравнение с онези, които закусват по-рано. Резултатите са получени след проследяване на близо 3000 души във Великобритания в продължение на десетилетия. Изследването е публикувано в научното списание „Къмюникейшънс медисин“ от групата „Нейчър“ и е представено от американското издание „Риъл симпъл“.

В колко часа закусват хората, които живеят по-дълго

Учените анализирали данните на 2945 души на възраст между 42 и 94 години, участвали в дългосрочно изследване между 1983 и 2017 г. Средната възраст в началото на наблюдението била 64 години.

Оказало се, че участниците закусвали средно в 8:22 часа сутринта, приблизително 31 минути след събуждане.

Най-интересното откритие обаче било свързано с преживяемостта. Сред хората, които се хранели по-рано, десетгодишната преживяемост достигала 89,5%, докато при участниците с по-късни часове на хранене тя била 86,7%.

Статистическият анализ показал също, че всеки час по-късна закуска е свързан с приблизително 8-11% по-висок относителен риск от смърт според използвания модел.

Учените обаче подчертават, че резултатите показват връзка, а не доказват, че късната закуска сама по себе си съкращава живота. Часът 8:22 също не е установен като универсално най-здравословен - това е средната стойност сред изследваните хора.

Защо с възрастта започваме да се храним по-късно

Специалистите установили, че с напредването на възрастта хората постепенно изместват закуската и вечерята към по-късни часове. Едновременно с това се скъсява времето между първото и последното хранене за деня.

По-късната закуска била по-често срещана при хора, страдащи от умора, депресия, тревожност, проблеми със съня и заболявания, затрудняващи ежедневните дейности.

„Промените в часа на закуската могат да бъдат лесен за проследяване показател за здравето“, обяснява водещият автор на изследването Хасан Дашти от Масачузетската обща болница.

Според него промяната в обичайното време за хранене може да бъде ранен сигнал, че възрастният човек изпитва физически или психически затруднения, които заслужават внимание.

Каква е връзката с биологичния часовник

Обяснението може да се крие в циркадните ритми - вътрешния биологичен часовник, който регулира съня, бодърстването и редица обменни процеси в организма.

Приемането на храна е един от сигналите, които помагат на тялото да поддържа този ритъм. Когато времето за хранене се измества, това може да повлияе на метаболитните процеси.

С напредването на възрастта ограничената подвижност, по-слабите социални контакти и нарушенията на съня също могат да променят ежедневния режим.

„По-късната закуска е свързана със здравословни проблеми и повишен риск от смърт“, отбелязва Дашти.

Изследователите смятат, че поддържането на сравнително постоянен режим на хранене може да бъде част от грижата за здравословното остаряване. За възрастните хора особено важно е да се обръща внимание на необичайните промени в апетита и часа на закуската.

Необходими са обаче допълнителни изследвания, за да се установи дали по-ранното хранене действително може да удължи живота, или преди всичко отразява по-доброто здравословно състояние на хората.