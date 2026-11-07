Започна нов тормоз в цяла Европа

Хибридната война се насочи към хладилниците и хранителните вериги в Европа. Тонове храна бяха изхвърлени на боклук в 10 държави тази седмица, след като хакери атакуваха фризери.

Кибератаките са извършени, като дистанционно е задействан режимът на размразяване на хладилниците. Температурата във фризерите от минус 20 скача на плюс 45 градуса. Резултатът – тонове храна, негодна за консумация, за стойност десетки хиляди евро, предаде bTV.

В началото на работния ден Роми Паганели отваря магазина на белгийска верига и вижда необичайна картина.

„Беше истинска катастрофа, когато осъзнахме мащаба на случилото се. С отварянето на всеки следващ хладилник разбирахме колко големи са щетите. Беше много тъжно“, казва Роми Паганели, служител в супермаркет в Белгия.

„Има толкова много хора, които гладуват и нямат достатъчно храна.

Как е възможно да се стигне дотам да изхвърлим толкова много продукти? Намирам го за наистина потресаващо“, казва Матио Тилман, управител на магазин.

Киберекспертът Петър Кирков казва, че за да проникнат, хакерите се възползват от пропуск в сигурността – елементарни пароли, които лесно могат да бъдат отгатнати.

„Това са системи с ограничени възможности, които са свързани към интернет най-често заради удобството на тези, които ги използват, за да могат отдалечено да наблюдават температура, да управляват“, казва Петър Кирков, бивш национален координатор по киберсигурност.

Вместо всеки фризер да се контролира поотделно, това става през общ компютър, който регулира работата на всички хладилници едновременно. Достъпът до него става през интернет.

„Такива системи не трябва да бъдат пряко свързани към интернет. В така наречената критична инфраструктура има изрични изисквания дори тези теми да не бъдат свързани към интернет“, посочва Петър Кирков.

В Белгия над 100 магазина са пострадали. Засегнати в различна степен са общо десет европейски държави. Във Франция атаката засяга и три кръвни банки.

„Не са нанесени щети, тъй като нашите системи за сигнализация ни позволиха още през нощта на 1 ноември да установим, че са били променени настройките на хладилните камери“, казва Фредерик Паку, председател на Френската кръвна служба.

За атаките е имало предпоставки.

„За съжаление, според мен това е инцидент, който е можел да бъде избегнат. Става дума за уязвимост, за която знаем от последните четири месеца. Системите не са били актуализирани и са били директно достъпни през интернет. Трябва да спрем да свързваме устройствата директно с интернет. Това е основната ми препоръка – те да бъдат защитени чрез VPN връзка и редовно да се актуализират“, казва Вангелис Стикас, изследовател и експерт по киберсигурност.

Засега никой не е поел отговорност. Европейската комисия определи атаките като опит за нарушаване на хранителните доставки и подкопаване на доверието на потребителите.

През седмицата в Брюксел се проведоха срещи с участието на Европол за координиране на действията на европейските и националните служби по киберсигурност.

„Това не са изолирани случаи. Затова трябва да сме подготвени и да укрепваме заедно защитата си срещу подобни киберинциденти. Европейският съюз разполага с редица инструменти, чрез които подкрепя държавите членки“, казва Томас Рение, говорител на ЕК.

Според експертите атаките ще се увеличават през следващите месеци, а да се открие извършителят е малко вероятно.

„При супермаркетите отговорността е на хората, изградили системата, и на ИТ мениджърите в компанията. Те трябва да са наясно с тези рискове – част от работата им е да поддържат всички системи актуализирани. Макар това да става все по-трудно, е необходимо да следят активно процеса“, казва Вангелис Стикас.

Колко уязвима е България?

„Това, което при бързо търсене в интернет виждаме, е, че публично достъпни са около стотина такива системи. Колко са големи, къде са разположени, не сме изследвали“, казва Петър Кирков.

В дните след атаките засегнатите магазини бързат да възстановят наличностите си. Взети са и мерки, за да бъдат предотвратени нови инциденти.

„Проблемът е, че ако не сме свързани с интернет, застраховката няма да покрие щетите. Например, ако през нощта възникне проблем, няма да получим сигнал за него“, казва Алба Алико, управител в супермаркет.

Освен хладилниците, застрашени са всички устройства, свързани с интернет и управлявани дистанционно. Сред тях са охранителни камери, видеозвънци, алармени системи и термостати.

Новите случаи идват около три седмици след подобен инцидент във Франция, но този път засегнатите държави са значително повече.