Четири дни след скандала с тайната база за изтезания край Киев украинските власти неохотно потвърдиха, че в къщата действително са пребивавали мобилизирани военнослужещи и мъже.

Те са били задържани след самоволно напускане на военните си части или както Киев го нарича - "дезертьорство", въпреки че до голяма степен се касае за насилствено мобилизирани млади хора.

Командването на „Азов“ призна и за четирима пострадали, докато Държавното бюро за разследвания започна наказателно производство за превишаване на служебните правомощия от военно длъжностно лице.

Това опровергава директно всички хипотези, че въпросното събитие от 2 ноември е "хибридна атака" от Русия. След сблъсъците от 2 ноември в Петропавловска Боршчагивка, когато протестиращи обсадиха жилищна сграда, обвинявайки охраната ѝ в незаконно задържане и насилие, излязоха брутални кадри, които бяха обявени за фалшиви, след като първоначално, в неуспешен опит за контрол над наратива, украинските власти отхвърлиха твърденията за тайна стая за изтезания.

В официално изявление Първи корпус на Националната гвардия „Азов“ уточни, че къщата е временен пункт на военно поделение 3121, в който са настанявани мобилизирани и военнослужещи, върнати след самоволно напускане на частите си. Джон Уийкс от Antiwar.com, поставя именно това признание в центъра разразилия се скандал.

Командирът Павло Курченко предостави и п

о-конкретни данни пред украински журналисти. Според него в сградата са се намирали 26 мобилизирани, от които само двама са били върнати след самоволно напускане на частите си. Там са живеели и военнослужещи от охраната и обслужващия персонал.

Тази подробност поставя нов стар въпрос - защо гражданска къща е служела за настаняване и контрол на мобилизирани мъже и при какви правни основания част от тях са били задържани и колко такива други цивилни обекти всъщност са военни?

Дава основание и за въпроси във връзка ударите на Русия по т.нар. "цивилно население". От „Азов“ обясняват практиката със съображения за сигурност, защото разполагането на малки групи военни в обикновени жилища затруднява откриването им от противника. В същото време обаче дава и повод за контра пропагандата, която виждаме от близо 5 години.

Командването признава и за четирима военнослужещи, изведени за медицинска помощ. Според Курченко единият е получил "стара травма" на гръбначния стълб, друг е проявявал агресивно поведение след положителен тест за наркотични вещества, а останалите два случая са свързани с дисциплинарни нарушения и самоволно напускане на военна служба. Това са обясненията на командването, което е заинтересвована страна да отрече случващото се в къщата. Официална независима експертиза още няма, вероятно няма и да има.

Появиха се и нови подробности за 14-годишното момче, заснето в сградата. Според разпространените обяснения на детето то е прескочило оградата заедно с други участници в протеста. В отделен видеозапис тийнейджърът твърди, че след падането си е бил завлечен вътре и пребит от маскирани мъже. Няма независимо потвърждение на твърденията за сексуално насилие срещу него.