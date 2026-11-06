Една медия получи сигнал за бомба

Британският телевизионен канал „Скай“ (Sky) е получил заплаха за сигурността, съобщиха от медията. Случаят е станал часове след като ирландската телевизия Ер Те Е (RTÉ) евакуира сградата си заради сигнал за бомбена заплаха. Инцидентите се случват на фона на вълна от подобни заплахи, засегнали европейски полети през тази седмица, предаде Ройтерс.

„Скай“ е сред няколко медийни организации, получили предупреждение за сигурността, съобщи говорител на телевизията, собственост на американската компания „Комкаст“ (Comcast).

От медията уточниха, че е извършена оценка на риска и случаят е докладван на компетентните власти. В изявлението се посочва още, че безопасността на служителите е основен приоритет и телевизията работи в тясно сътрудничество с институциите за гарантиране на сигурността на персонала и дейността си.

От „Скай“ заявиха, че засега няма да предоставят допълнителни коментари по случая.