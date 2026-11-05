Предупреждение от Брюксел. Първа реакция на управляващите

Крайно време е всички български граждани да научат истината за състоянието на държавата, какво заварихме и какво предстои. Това е послание към цялото общество и то е позитивно. Това заяви зам.-председателят на парламента Иван Ангелов от “Прогресивна България” в предаването „Още от деня“ по БНТ. Той коментира и информацията за критиките на ЕК към проектобюджета.

"Съгласуваме, искаме да чуем мнението и на другата страна, но не сме длъжни или пък ЕС може да ни налага какъв да е бюджетът ни. Можем да се съобразим или не", подчерта той по повод критиките на Европейската комисия към подготвяната финансова рамка на страната за 2027 г.

"Ние имаме даден срок от ЕК да направим нужните реформи в следващите три години, за да влезем в 3% дефицит. Ние работим по това изискване", увери Ангелов.

По думите му сме влезли неподготвени в еврозоната.

Той не отрече, че има външни фактори, които са се отразили на икономиката ни.

Иван Ангелов определи, като финансов разгул фискалното поведение на предишните управления. По думите му са се натъкнали на прекомерни и недекларирани разходи. "За 1,5 млрд. лева има недекларирани инфраструктурни проекти. Оттук-нататък следва да видим какви са точните разчети на бюджета, да минат през комисиите и българските граждани да са спокойни. Международната обстановка също дава своето отражение", каза зам.-председателят на НС.

"Твърде много се изговори по темата за втория пенсионен стълб.

Видяхме един хвърчащ лист, който всеки може да снима с телефона си.

Това не е документ, той няма никаква стойност. Възможно е да са били дискутирани различни идеи за пенсионната реформа.

Към настоящия момент няма намерение за пренасочване на средства към НОИ. Теми, като национализация са абсурдни. Явно на опозицията не и остава друго, освен да плашат хората, което не им прави чест. Предлагам да укротим топката, да смекчим тона и да сме диалогични", заяви още той.