ДПС скочи срещу закриването на Комисията по досиетата и представянето на бюджета в УНСС

Комисията по досиетата е едно от демократичните постижения, върху което се изгражда скъсването с комунистическото минало и осъждането на престъпленията на тоталитарния режим. Ние сме против закриването на Комисията по досиетата. Това заяви на брифинг в кулоарите на Народното събрание Станислав Анастасов.

"Още от ден първи, когато разбрахме за тази идея, сме против. Председателят Делян Пеевски имаше много ясна позиция", добави той.

"Става дума за класифицирана информация, за изключително голям обем от документи", продължи Анастасов.

По думите му, архивите на комисията ще бъдат погребани и ще се блокира делото за Възродителния процес, което се води във военна прокуратура.

"По този начин се предпазват палачите на Възродителния процес от това да ги застигне справедливост. Няма да допуснем това, ще работим с цялата демократична общност на България срещу закриването на комисията", увери депутатът.

"Предпремиерата на държавния бюджет беше в Брюксел, сега премиерата ще е в УНСС. Това е абсолютно неглижиране и неуважение на институцията Народното събрание. Последните седмици чуваме все повече лъжи, които се доказаха и с документи от Европейската комисия ", каза Атидже Алиева-Вели.

"Заявките и обещанията за социален бюджет всъщност удрят най-уязвимите хора от обществото. Промените, които се предвиждат, са в ущърб на хората, които работят и получават най-ниски доходи", негодува тя.

"Да видим утре предложението на правителството, което, за съжаление, няма да е в Народното събрание, неглижирайки парламентаризма", възмути се народният представител от ДПС.

Айтен Сабри също изрази своя скептицизъм към бюджета.

"Всеки ден чуваме празни обещания. Очаквахме минималната работна заплата да бъде 690 евро, а последно разбрахме, че ще е 660 евро. Какво ще си купят хората с тези пари, когато цената на хляба се увеличава всеки ден", попита тя.

"Държавата продължава да тегли държавен дълг. Ами дефицитът? Какво предстои оттук нататък за бизнеса? Ами данъците, които се опитват да вдигнат", попита Сабри.