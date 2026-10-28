Нов скандал с арестите на кметовете! ДПС заговори за организирана схема

Тежки обвинения за политически натиск и предварително определени съдебни решения отправиха депутатите от ДПС Калин Стоянов и Хамид Хамид. Двамата коментираха в парламента задържането на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов и кмета на Белица Радослав Ревански. Стоянов представи подробности за писма, изпратени от бургаския затвор до двете общини още преди съдът да се произнесе по мерките за неотклонение. Хамид от своя страна обвини представители на държавните институции в организиране на политическа атака срещу ДПС и нейните кметове.

Затворът е знаел предварително

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов отново постави въпроса за действията на ръководството на затвора в Бургас. Според него документите, изпратени до общинските администрации, показват, че е имало предварителна информация за бъдещото задържане на двамата кметове.

„По безспорен начин“ - така Стоянов определи установеното според него от документите. Той припомни, че Димитър Гавазов е задържан на 20 октомври, а Радослав Ревански - ден по-късно. Първоначалните 24-часови задържания са продължени до 72 часа с прокурорски постановления.

По думите на депутата исканията за постоянен арест първоначално е трябвало да бъдат разгледани в петък, но заседанията са преместени за четвъртък. Стоянов твърди, че тази промяна е свързана с избора на съдия, който да разгледа мерките за неотклонение.

Две писма и часове преди съдебното решение

Основният аргумент на Стоянов е свързан с две писма от началника на затвора в Бургас до общините Белица и Сунгурларе. В тях се съобщава, че двамата кметове ще упражнят правото си на глас на президентските избори в неделя в затвора като задържани лица.

Според представените от депутата данни писмото до община Белица е получено в 16:28:53 часа на 22 октомври. Това е приблизително час преди началото на съдебното заседание в 17:30 часа и около пет часа преди постановяването на съдебното решение.

Другото писмо, адресирано до община Сунгурларе, е получено в 17:04:25 часа. И в този случай, според Стоянов, уведомлението е пристигнало преди началото на разглеждането на мярката за неотклонение.

Депутатът определи ситуацията с думите „Това е скандално!“ и настоя да се установи как ръководството на затвора е разполагало с информация за евентуалното оставане на кметовете под стража.

Още вчера Стоянов постави публично въпроса: „Въпросът е: от кого и кога началникът на затвора е бил предварително уведомен за изхода на дело, което реално не е стартирало?“ В публикация във Фейсбук той обяви, че ще сезира компетентните институции.

Обвинения за политически натиск

Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид представи арестите като част от политически натиск срещу партията и нейните представители в местната власт.

Той заяви, че според него задържанията имат демонстративен политически характер. Хамид отправи обвинения и към начина, по който се събират свидетелските показания по разследванията.

„Използват се кошаревски свидетели“, заяви депутатът. Той твърди, че част от показанията са получени под натиск и че свидетели впоследствие се отказват от първоначалните си твърдения.

Хамид стигна до обвинението, че зад действията срещу кметовете стои „организирана престъпна група на най-високо ниво“. По неговите думи политически фигури и представители на институциите участват в механизъм за предварително определяне на арести, след което се осигурява необходимото съдействие за изпълнението им.

Депутатът отправи критики към прокуратурата, полицията, ДАНС и политическото ръководство на държавата. Той направи паралел между използваните според него методи и практиките на бившата Държавна сигурност, като обвини управляващите в целенасочени действия срещу ДПС.