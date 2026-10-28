Премиерът с ключова новина за цените на тока и парното

Важна новина за милиони български домакинства обяви премиерът Румен Радев. Правителството ще осигури необходимите финансови средства, за да не се повишават регулираните цени на електроенергията и парното през настоящия отоплителен сезон. Целта е сметките на битовите потребители да останат без ново увеличение до 1 юли 2027 г., въпреки поскъпването на природния газ. Това заяви министър-председателят в началото на редовното заседание на Министерския съвет.

Няма да допуснем по-високи сметки през зимата

Премиерът постави защитата на домакинствата сред непосредствените задачи на правителството. Той подчерта, че цените на електроенергията и отоплението имат пряко значение за семейните бюджети, особено през студените месеци, когато потреблението се увеличава.

Радев се позова на намерението на Комисията за енергийно и водно регулиране да запази действащите тарифи до края на настоящия регулаторен период. Той подчерта, че правителството ще осигури финансовата подкрепа, необходима за реализирането на тази цел. „Въпреки увеличението на цената на природния газ, цените да не се променят през този сезон до 1 юли 2027 година“, заяви премиерът.

Позицията му идва на фона на сериозен натиск върху енергийния сектор. „Булгаргаз“ поиска увеличение на цената на природния газ за ноември с близо 34%, но предложението подлежи на разглеждане от енергийния регулатор. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски вече заяви, че комисията ще работи за запазване на цените на тока и парното.

Държавата осигурява финансовата защита

Румен Радев обясни, че основната задача на изпълнителната власт е да гарантира устойчивото функциониране на механизмите, чрез които се компенсират повишените разходи в енергийния сектор.

За целта кабинетът ще предприеме действия за осигуряване на достатъчно финансови средства, включително във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Именно чрез подобни механизми държавата може да подпомага енергийния сектор и да ограничава прехвърлянето на увеличените разходи към битовите потребители.

Това е особено важно на фона на международната енергийна обстановка, при която поскъпването на природния газ създава допълнителен натиск върху топлофикационните дружества. Намерението на кабинета е този натиск да не доведе до увеличение на регулираните тарифи за домакинствата.

Радев разпореди последователна битка с нелоялните търговци

Министър-председателят постави акцент и върху друга чувствителна за българите тема - цените на хранителните продукти. Той подчерта, че кабинетът няма намерение да въвежда административно определени цени, но ще продължи да засилва контрола върху търговските практики.

Според Радев България трябва да разполага с ясни правила за проследяване на ценообразуването, така че контролните органи да могат да установяват нарушения и да противодействат на нелоялните търговци. Правителството ще разчита на нормативно обосновани проверки, вместо на кампанийни акции без последователност.

Премиерът припомни, че сред първите законодателни инициативи на управляващите са били промени, насочени към защитата на потребителите и конкуренцията. По думите му те вече позволяват проверките да се провеждат по ясни критерии и методики.

Контролът ще обхваща не само цените, но и качеството на продаваните продукти. Радев изтъкна, че защитата на потребителите трябва да се доближи до стандартите в развитите европейски държави, а прозрачността при формирането на цените е съществена част от тази политика.

Без административно определяне на цените

Премиерът направи важно разграничение между държавната намеса срещу нелоялните практики и прякото определяне на цените в магазините. Той подчерта, че България е свободна пазарна икономика и правителството няма намерение да отменя принципите на конкуренцията.

Вместо това кабинетът ще разчита на законови механизми, прозрачност и проверки за нарушения. Сред приоритетите остават проследяването на надценките, установяването на нелоялни търговски практики и контролът върху качеството на хранителните продукти.

Радев обясни, че вече е изградена нормативна основа за по-системна работа на контролните органи. Според него това позволява проверките да бъдат целенасочени, обосновани и съобразени с действащото законодателство, без държавата да се намесва пряко в свободното определяне на продажните цени.