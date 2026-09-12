Министерството на енергетиката и КЕВР стягат новия ценови период
Институциите обсъдиха рисковете пред електроенергийната система и развитието на ВЕИ мощностите
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Институциите обсъдиха рисковете пред електроенергийната система и развитието на ВЕИ мощностите
С последните промени в Закона за Енергетика небитовите потребители на ниско напрежение ще трябва да напуснат регулирания пазар
КЕВР орязва исканията на ЕРП-тата, затова общественият гняв не трябва да е към Комисията
Потърсихме председателя на КРИБ Кирил Домусчиев по повод съвместната декларация на четирите национални работодателски организации относно предстоящото...
Промените ще засегнат изкупуването на електроенергията от неефективни централи ГЕРБ ще внесе промени в Закона за енергетиката, които ще доведат до на...
Комисията неправомерно е манипулирала изкупните цени на електроенергията Бургас. „Топлофикация Бургас" спечели дело срещу ДКЕВР за неправомерно нало...
Разсрочват договорите с американските централи Въвеждане на нова такса за производителите на ток обмисля Държавната комисия за енергийно и водно регу...
София. Прогнозата на служебното правителство е, че неизпълнението в приходната част на бюджета ще е около 1 милиард и 100 милиона лева, съобщи по...
Пълното освобождаване на пазара сега ще доведе до катастрофа, казва проф. Атанас Тасев
Част от дефицита в НЕК ще се компенсира с предоговаряне на контрактите с ТЕЦ и ВЕИ 250 млн. лв. ще струва на гражданите и бизнеса поскъпването на ток...
София. "Чак пък режим на тока? Струва ми се малко вероятно", коментира Явор Куюмджиев пред БГНЕС твърденията на вицепремиера Екатерина Захариева, че с...
Лидерът на "България без цензура" и евродепутат Николай Бареков поиска мораториум върху цената на тока. "Тарифите да се замразят до предсрочните парла...
Дълговете на НЕК са 3 млрд. лв., половината са заради US тецовете и ВЕИ-та Има риск от 1 октомври цената на тока да бъде увеличена. Това стана ясно о...
София. Режим на тока няма да има, това е абсурд дори да се стигне до отнемане на лицензиите на електроразпределителните дружества (ЕРП), защото тe са...
София. "Събитията от последните дни показват пълен провал на министър Стойнев и на правителствената политика в енергийния сектор", заяви по БНТ Меглен...
София. Няма да има никакво увеличение на цената на тока - нито сега, нито в близко бъдеще. Това каза пред БНТ Еленко Божков от ДКЕВР. Той категорично...
Крайно време е цените да се отвържат
София. Против поисканото от две от ЕРП-тата поскъпване на тока със 7-9% се обяви депутатът от БСП и зам.-председател на Комисията по енергетика към па...
София. „Ако има бумеранг, ако има намаление на кредит, то касае по-скоро Националната електрическа компания, която е в много тежко финансово състояние...
София. Днес от държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) трябва да обявят окончателното си решение за цените на тока от 1 януари 2014...