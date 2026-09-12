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Слагат нова такса на тока

Слагат нова такса на тока

Разсрочват договорите с американските централи Въвеждане на нова такса за производителите на ток обмисля Държавната комисия за енергийно и водно регу...

08 октомври | 20:10
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