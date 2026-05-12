Министерството на енергетиката и КЕВР стягат новия ценови период

Подготовката за новия ценови период в електроенергетиката, който влиза в сила от 1 юли 2026 г., бе основна тема на работна среща между Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране. В разговорите участваха министърът на енергетиката Ива Петрова, заместник-министрите д-р Любомира Ганчева и Кирил Темелков, както и председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Според ведомството на Петрова основният акцент е бил поставен върху сигурността на доставките, стабилността на енергийния сектор и защитата на битовите потребители. Институциите са обсъдили и рисковете пред системата в условията на динамична пазарна среда и ускорено развитие на нови енергийни мощности.

Подготовка за новия ценови период

По време на срещата специално внимание е било отделено на новия ценови период в сектор „Електроенергетика“, който ежегодно се определя с решение на КЕВР.

Според участниците основна цел е да бъде осигурена по-голяма предвидимост за участниците на пазара, както и защита на битовите потребители при променящата се енергийна среда.

Развитие на енергийната система

Обсъдени са били и въпроси, свързани с устойчивото развитие на енергийния сектор, регулаторната рамка и бъдещото развитие на електроенергийната инфраструктура.

Акцент в разговорите е било и интегрирането на нови възобновяеми енергийни източници, както и дългосрочната енергийна сигурност на страната.

„Поддържането на устойчив и предвидим енергиен сектор изисква активен диалог и добро институционално взаимодействие. Общата ни цел е гарантиране на сигурността на доставките и защита интересите на потребителите“, заяви министър Ива Петрова.

КЕВР залага на стабилна регулаторна рамка

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски е подчертал значението на стабилната регулаторна рамка и координирания подход между институциите при управлението на процесите в сектора.

Според него това е особено важно в контекста на предстоящите решения на КЕВР за новия ценови период в електроенергетиката.

В края на срещата страните са се обединили около необходимостта от последователни действия за повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на българската енергетика в дългосрочен план.

