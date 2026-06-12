От 1 юли ни чакат по-високи сметки за ток!
Къде ще е най-скъпо
Следете всички новини, анализи и коментари за Кевр. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Къде ще е най-скъпо
Ценовите искания на топлофикациите са орязани рязко, но абонатите в София и Плевен ще плащат най-голямото увеличение
Предвижда се увеличение между 2,38% и 3,24% за битовите потребители, готвят протест
Над 2 милиона възрастни са на прага на глада. Това е геноцид
КЕВР публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия
Институциите обсъдиха рисковете пред електроенергийната система и развитието на ВЕИ мощностите
Нови цени за май
Тя е с около 20 евро на Мегаватчас по-ниска в сравнение с международните котировки
КЕВР разглежда предложение за ръст със 5,12 процента на фона на напрежение на пазарите
Решението ще бъде взето днес
Комисията получи 400 жалби, но засега не открива нарушения
Предвиденото увеличение няма да се приложи, считано от 1 януари
Подготвя поредното увеличение на цените на ВиК услугите
КЕВР утвърди цената след извършен анализ на внесените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни
КЕВР има днес открито заседание
През лятото на 2025 г. в 299 населени места (16 града и 283 села) е било нарушено нормалното водоснабдяване
Проведе се открито заседание на КЕВР
Засяга битовите клиенти
Нов начин за подпомагане на потребителите, предлага регулаторът
Булгаргаз предлага стойност в размер на 60,99 лева за мегаватчас