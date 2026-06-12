От 1 юли ни чакат по-високи сметки за ток!

По-високи сметки за ток, парно и топла вода може да плащат домакинствата от 1 юли. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществено обсъждане на предложенията за новите цени на енергийните услуги, които трябва да влязат в сила от началото на следващия месец.

Предвижда се цената на електроенергията за битовите потребители да нарасне средно с около 3%, а тази на топлоенергията – с близо 5%.

Според разчетите най-голямо увеличение на тока ще има за клиентите на ЕВН в Южна България – с 3,24%. За потребителите на „Електрохолд“ поскъпването е предвидено да бъде 3,11%, а за абонатите на „Енерго-Про“ в Североизточна България – 2,38%.

Окончателното решение за новите цени се очаква да бъде взето от КЕВР в края на юни.

Още в началото на седмицата членовете на регулатора обсъдиха предложенията с представителите на енергийните дружества, които аргументираха исканите промени с нарастващите разходи за поддръжка и експлоатация на мрежите.

Председателят на работната група Боян Паунов посочи, че върху цените продължават да влияят поскъпващите енергийни ресурси, материалите за ремонти и необходимостта от инвестиции в остарялата инфраструктура.

„Всички сме наясно с галопиращите цени на енергийните ресурси. Разходите за ремонти са свързани с материали, а материалите постоянно поскъпват. Отделно топлопреносната мрежа е строена преди десетилетия и аварии се случват често. Те трябва да бъдат отстранявани, а това струва пари“, заяви Паунов.

Според експерти предстоящото увеличение няма да бъде драстично за отделните домакинства, но ще се усети на фона на общото поскъпване на живота и нарастващите разходи за комунални услуги.

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