Тесните места, които държат света за гърлото: Протоците, без които световната икономика би спряла

Когато през последните седмици Иран отново заговори за възможността да затвори Ормузкия проток, борсите реагираха почти мигновено. Цената на петрола започна да се покачва още преди да е произведен и един изстрел.

Причината е проста – светът зависи от няколко тесни морски прохода, без които глобалната икономика трудно би функционирала.

Днес над 80% от световната търговия по обем се извършва по море. Огромните контейнеровози, танкери и газовози превозват всичко – от петрол и природен газ до автомобили, зърно, електроника и дрехи. Но колкото и необятни да изглеждат океаните, почти всички тези кораби неизбежно преминават през няколко тесни „врати“, които могат да се превърнат в истински геополитически капани.

Ормузкият проток – най-важната енергийна артерия на света

Широк едва около 39 километра в най-тясната си част, Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Индийския океан.

Той разделя Иран от Оман и Обединените арабски емирства и е едно от най-стратегическите места на планетата.

Всеки ден през него преминават приблизително 17–20 милиона барела петрол, което представлява около една пета от световното потребление. През него се транспортират и значителни количества втечнен природен газ, особено от Катар – един от най-големите износители в света.

Не е случайно, че всяко изявление на Техеран за евентуално затваряне на Ормузкия проток веднага влияе върху международните пазари.

Експерти предупреждават, че ако движението бъде блокирано дори за няколко дни, цената на суровия петрол може рязко да скочи, а това бързо ще се отрази върху цените на горивата, транспорта, храните и почти всички стоки.

Баб ел Мандеб – портата между Европа и Азия

Името му означава „Портата на сълзите“.

Още от древността този тесен проток е известен с опасните си течения и корабокрушения.

Днес той свързва Червено море с Аденския залив и Индийския океан.

След атаките на хутите срещу търговски кораби много компании започнаха да избягват района и да обикалят целия африкански континент през нос Добра надежда.

Това удължи пътуванията с до две седмици, увеличи разходите за гориво и застраховки и доведе до по-високи транспортни цени.

Суецкият канал – изкуствената артерия на света

Макар да не е проток в географския смисъл, Суецкият канал е едно от най-важните тесни места в световната търговия.

Той свързва Средиземно море с Червено море и позволява на корабите да избегнат обикалянето на Африка.

През 2021 г. контейнеровозът Ever Given заседна напречно в канала и блокира движението за шест дни.

Над 400 кораба останаха в капан, а загубите за световната икономика се изчисляваха на милиарди долари дневно.

Инцидентът показа колко крехка е глобалната логистична система.

Малакският проток – най-натовареният морски коридор на Азия

Разположен между Малайзия, Индонезия и Сингапур, Малакският проток е един от най-натоварените морски маршрути в света.

Всеки ден през него преминават стотици кораби, превозващи суровини и готова продукция между Европа, Близкия изток и Източна Азия.

За Китай, Япония и Южна Корея това е жизненоважен коридор. Огромна част от внасяния от тях петрол достига именно по този маршрут.

Не случайно китайските стратези говорят за т.нар. „Малакска дилема“ – опасението, че при евентуален конфликт този проток може да бъде блокиран.

Босфора – вратата към Черно море

За България най-близкият стратегически морски проход е Босфора.

Той свързва Черно море с Мраморно море и заедно с Дарданелите осигурява единствения морски излаз към Средиземно море за България, Румъния, Украйна, Русия и Грузия.

Всяка година през него преминават десетки хиляди кораби, включително танкери с петрол и втечнен газ.

Заради силните течения и многобройните завои Босфорът се смята за един от най-трудните за навигация морски проходи в света.

Дарданелите – проходът, за който са се водили войни

Дарданелите свързват Егейско море с Мраморно море и образуват естествено продължение на Босфора.

Още в древността контролът върху този проток е означавал контрол върху търговията между Европа и Азия. По време на Първата световна война тук се води прочутата Галиполска кампания – една от най-кървавите операции във войната.

И днес режимът на преминаване през Босфора и Дарданелите се регулира от Конвенцията от Монтрьо от 1936 г., която определя условията за преминаване на търговски и военни кораби.

Гибралтар – входът към Средиземно море

Между Испания и Мароко се намира Гибралтарският проток – единствената естествена връзка между Атлантическия океан и Средиземно море. Всеки кораб, който влиза или излиза от Средиземно море по западния маршрут, преминава именно оттук.

От векове това е едно от най-оспорваните стратегически места в света.

Панамският канал – инженерното чудо

Панамският канал не е естествен проток, а едно от най-великите инженерни постижения на XX век.

Той свързва Атлантическия и Тихия океан и спестява на корабите хиляди километри плаване около нос Хорн в Южна Америка.

Всяка година през него преминават хиляди кораби, превозващи стоки за три континента.