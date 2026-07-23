След потопа. Пълна забрана за къпане в морето

Червен флаг се развя днес по плажовете на Созопол след времето, което вчера засегна Черноморието, пише Глас нюз. Флагът означава забрана за къпане заради риск за живота и здравето на плажуващите — при такъв сигнал влизането във водата не е позволено, дори ако морето изглежда спокойно.

Припомняме, че в сряда улиците във Варна се превърнаха в реки, а в Бургаско за по-малко от 30 минути се изля голямо количество дъжд. Силните валежи доведоха и до задействане на системата BG-ALERT на територията на община Царево.

Нестабилното време засегна и други населени места по морето. За кратко време улици в Созопол бяха наводнени от интензивния валеж. Проливен дъжд, на места придружен от гръмотевична буря, наводни улици и в Несебър и курортния комплекс Слънчев бряг.

Падналото голямо количество дъжд затрудни движението на автомобили и пешеходци. На места водата бързо се събра по пътните платна и тротоарите, а шофьорите бяха принудени да преминават с повишено внимание.

На фона на променливото време хората по морето трябва да следят сигнализацията на плажовете и указанията на спасителите. След подобни бури подценяването на вълнението и теченията може да се окаже опасно.