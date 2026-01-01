Работници на морето - измамиха ни жестоко с хиляди евро
Случаят се заплита и може да стигне до съда
Следете всички новини, анализи и коментари за Морето. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Случаят се заплита и може да стигне до съда
Тя е на ГФС, но не може да се приема окончателно
И опита да каже горчивата истина
Пак са влезли в морето в много тежки условия
За инцидента съобщиха от Дирекция „Национална система 112“
Ето какво показват статистиките за сезона
Полски турист се удави на плажа в Бяла
Притежание на холдинга в района е почивна база на БДЖ.
Изгоряха с капаро за почивка
Инцидентът става след 2,00 часа
Какво направи момчето на плажа
Въпреки многократните предупреждения
Защо се отказват масово от олинклузива
Решението е на РЗИ Бургас
И те подпалиха социалните мрежи
Тепърва де изясняват причините за пламналата кола
Бързата реакция на огнеборците ограничила пожара
Коментарите за сметката са противоречиви
Три кюфтета - 20 евро, тараторът - наистина златен
За които хората трябва много да внимават