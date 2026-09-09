Работници на морето - измамиха ни жестоко с хиляди евро

Служители на ресторант в Обзор твърдят, че са останали без възнагражденията си за последния месец от туристическия сезон. Част от тях очакват по около 2000 евро, а при някои от готвачите сумите достигат 2500 евро.

По разказите на работниците проблемите започнали в самия край на сезона. В деня, в който трябвало да получат парите си, наемателят на заведението не се появил. Последвали многократни опити да се свържат с него, но първоначално срещите били отлагани, а впоследствие телефоните му били изключени.

Николай, който е подал сигнала и е работил като промоутър, разказва, че договорката му била да получава по 12 евро на час в разгара на сезона и по 10 евро в по-слабите периоди. Според изчисленията му в момента има да взема около 2000 евро.

Двама от готвачите пък очакват по около 2500 евро. Една от тях – Емилия, посочва, че за предходния месец е получила подобна сума, но последното ѝ възнаграждение не е било изплатено.

Работниците твърдят още, че официално са били назначени на четиричасов работен ден и осигурявани върху 310 евро, докато реално са прекарвали значително повече време на работа. Според разказите им част от персонала е започвала в 10 часа сутринта и е приключвала около 23 часа, като в някои случаи не са били осигурявани и почивни дни.

Някои от служителите, започнали работа през август, твърдят, че са получили единствено малки аванси между 40 и 100 евро за целия месец.

След като не успели да получат парите си, работниците подали сигнали в полицията и Инспекцията по труда. Николай разказва, че служителите са били разпитвани поотделно в продължение на няколко часа и са дали писмени обяснения за случая.

Той отправя и друго сериозно твърдение – че работодателят е научавал почти веднага за действията им пред институциите. По думите му, докато давал обяснения в полицията, бизнесменът се свързал по телефона с разследващия полицай. След посещението им в Инспекцията по труда Николай отново получил обаждане от работодателя си с въпрос защо са били там.

Заради това служителите настояват да бъде проверено дали и по какъв начин информация за подадените от тях сигнали е достигала до работодателя.

Наемателят на заведението Мартин Стоянов отхвърля обвиненията. Пред NOVA той заявява, че служителите доброволно са подписали договори за четиричасов работен ден и че дължимите им суми са изплатени. В подкрепа на твърденията си е предоставил на медията копия от ведомости.

Стоянов отрича и твърденията, че се е укрил. Според него той просто е напуснал Обзор след приключването на туристическия сезон.

Работниците обаче оспорват версията му и заявяват, че ако не получат парите, които според тях са изработили, ще сезират и други държавни институции.