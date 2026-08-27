Няма край. Нова трагедия на морето

Черната серия по родното Черноморие продължава с нов трагичен инцидент. 56-годишен полски турист загуби живота си, след като се удави на централния плаж в град Бяла около 11:40 часа днес.

Трагедията е се е разиграла пред погледа на десетки плажуващи. Въпреки бързата намеса на спасителите, опитите за реанимация са се оказали неуспешни.

Очевидци споделят, че на ивицата е бил издигнат червен флаг, но въпреки за забраната и опасното море, множество хора са продължавали да влизат във водата.

Подобна недисциплинираност се наблюдава и на плажовете във Варна, където десетки летовници пренебрегват флаговата сигнализация и предупрежденията на водноспасителната служба.

Случаят от Бяла е вече 7-ата жертва на морето само в рамките на една седмица:

Крапец: Трима румънски граждани (на 59, 44 и 34 години) се удавиха едновременно на неохраняем плаж при изключително бурно море.

Слънчев бряг: 44-годишен полски турист загина на охраняема ивица в следобедните часове.

Поморие: 44-годишен мъж се удави тази сутрин.

Созопол (плаж "Харманите"): 7-годишно момченце бе завлечено от силно мъртво течение пред очите на баща си. След мащабна спасителна акция с водолази и дронове тялото му бе открито на 26 август.

Спасителите отново призовават за изключително внимание, съобразяване с флаговата сигнализация и стриктно спазване на техните указания.