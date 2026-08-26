Спасителят от Варна се хвана за главата. Няма такава човешка небрежност

Младият спасител от Варна, който спаси над 10 човека и се превърна в герой, получавайки хиляди поздравленияв социалните мрежи, днес избухна в ефира на БНТ. Той разказа покъртителни истории за поведението на туристите, въпреки бурното море и сигнализацията за ями в него.

Изтощен, той заяви, че не може да се примири с човешката небрежност, обяснявайки как имало хора, които по два- три пъти изкарвал от опасните места. Въпреки че са усетили ямите, те продължавали там да пускат децата си с пояси, независимо, че знаели, че морето ще ги завлече навътре.

„Звъннах да сложат табела, че има ями, да предупреждават, да видят хората, но пренебрегват и пак влизат. И горе-долу всички от едно и също място сме ги вадили, точно там, където беше ямата и мъртвото течение“, разказва младият спасител Александър Иванов пред националната телевизия.

Безотговорността на част от туристите е стигнала дотам, че се е налагало някои да бъдат спасявани многократно от едно и също място.

„Уморително е много, по едно време бях наистина изтощен изцяло, но понеже няма как да оставя хората, трябваше да вляза.

Имаше едно момче и неговият баща. Изкарахме ги един път. Но след това пак влязоха и трябваше втори път да ги изкарвам.

Доколкото си спомням, имаше към 2, 3 деца с пояси, с плувки, които просто като седят във водата, но то направо ги дърпаше навътре“, споделя Иванов.

Концесионерът Дирон Ръсовски обяснява честите инциденти с факта, че спасителите нямат законови правомощия да налагат наказания на нарушителите. „Когато вече стане опасно, ножът опре до кокал, тогава вече почват претенциите на туристите защо някой не се е погрижил за тяхната безопасност, при условие че те самите са игнорирали тази безопасност“, категоричен е той.

Свидетел на драматичните събития е и туристът Паньо Панев, който допълва картината: „Непрекъснато влизаха в големите вълни и въобще не знаят как да се пазят. Благодарение на тези момчета оцеляха.“

Въпреки огромните усилия, които е положил през деня, Александър е получил благодарност единствено от една от спасените жени.

„Не очаквам никаква благодарност, аз това го правя, защото съм поел отговорност“, заявява 20-годишният младеж.

Извън плажа Александър изучава киберсигурност във Висшето военноморско училище във Варна. Въпреки тежките сблъсъци с водната стихия и човешката небрежност, той е категоричен, че ще продължи да изпълнява благородната си мисия на спасител и през следващите летни сезони.