Общество

Спасителят от Варна се хвана за главата. Няма такава човешка небрежност

Родители виждат, че има мъртво вълнение, но пускат децата във водата, разгневи се Александър Иванов

Спасителят от Варна се хвана за главата. Няма такава човешка небрежност
26 авг 26 | 12:11
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Александра Василева

Младият спасител от Варна, който спаси над 10 човека и се превърна в герой, получавайки хиляди поздравленияв социалните мрежи, днес избухна в ефира на БНТ. Той разказа покъртителни истории за поведението на туристите, въпреки бурното море и сигнализацията за ями в него.

Изтощен, той заяви, че не може да се примири с човешката небрежност, обяснявайки как имало хора, които по два- три пъти изкарвал от опасните места. Въпреки че са усетили ямите, те продължавали там да пускат децата си с пояси, независимо, че знаели, че морето ще ги завлече навътре.

„Звъннах да сложат табела, че има ями, да предупреждават, да видят хората, но пренебрегват и пак влизат. И горе-долу всички от едно и също място сме ги вадили, точно там, където беше ямата и мъртвото течение“, разказва младият спасител Александър Иванов пред националната телевизия.

Безотговорността на част от туристите е стигнала дотам, че се е налагало някои да бъдат спасявани многократно от едно и също място.

„Уморително е много, по едно време бях наистина изтощен изцяло, но понеже няма как да оставя хората, трябваше да вляза.

Имаше едно момче и неговият баща. Изкарахме ги един път. Но след това пак влязоха и трябваше втори път да ги изкарвам.

Доколкото си спомням, имаше към 2, 3 деца с пояси, с плувки, които просто като седят във водата, но то направо ги дърпаше навътре“, споделя Иванов.

Концесионерът Дирон Ръсовски обяснява честите инциденти с факта, че спасителите нямат законови правомощия да налагат наказания на нарушителите. „Когато вече стане опасно, ножът опре до кокал, тогава вече почват претенциите на туристите защо някой не се е погрижил за тяхната безопасност, при условие че те самите са игнорирали тази безопасност“, категоричен е той.

Свидетел на драматичните събития е и туристът Паньо Панев, който допълва картината: „Непрекъснато влизаха в големите вълни и въобще не знаят как да се пазят. Благодарение на тези момчета оцеляха.“

Въпреки огромните усилия, които е положил през деня, Александър е получил благодарност единствено от една от спасените жени.

„Не очаквам никаква благодарност, аз това го правя, защото съм поел отговорност“, заявява 20-годишният младеж.

Извън плажа Александър изучава киберсигурност във Висшето военноморско училище във Варна. Въпреки тежките сблъсъци с водната стихия и човешката небрежност, той е категоричен, че ще продължи да изпълнява благородната си мисия на спасител и през следващите летни сезони.

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Автор Александра Василева

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