Два дрона на "Кабакум" и "Паша дере". Туристите са в паника

Части от два дрона са открити на плажа "Кабакум "във Варна и на плажа "Паша дере", съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна. Отлимките на военните машини вкараха в паника пажуващите по лексозните дестинации.

На място са пристигнали екипи на Военноморските сили и Гранична полиция. Намерената отломка на "Кабакум" е без заряд и в момента се транспортира, по-късно ще бъде транспортирана и частта от дрон на Паша дере, предаде Радио Варна, като за него все още няма официална информация дали е обезвреден от заряд.