Важно! Услуги на НАП няма да работят 5 дни

В офисите на Националната агенция за приходите (НАП), както и по електронен път, няма да могат да се извършват плащания с дебитни и кредитни карти в продължение на пет дни. Временно ще бъдат недостъпни и част от останалите услуги на агенцията.

Ограниченията влизат в сила от 18:00 часа на 26 август и ще продължат до 31 август 2026 г. Причината е технологично обновяване на една от основните информационни системи на НАП.

От приходната агенция посочват, че дейностите са свързани с изискванията за максимални нива на мрежова и информационна сигурност и за поддържане на оперативна съвместимост.

Кои услуги няма да бъдат достъпни

В посочения период няма да могат да се извършват плащания с дебитни и кредитни карти чрез ПОС терминалите в офисите на НАП и чрез виртуалния ПОС на агенцията.

Плащанията, наредени между 18:00 часа на 26 август и 31 август чрез банки, доставчици на платежни услуги или пощенски станции, ще бъдат отразени в информационната система на НАП на 31 август. Те ще бъдат осчетоводени с вальор датата, на която средствата са постъпили по сметките на агенцията в Българската народна банка.

Временно няма да бъде възможно и подаването на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, включително за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Недостъпно ще бъде подаването на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд към фонд „Пенсии“, както и от универсален пенсионен фонд към фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.

Няма да могат да се променят имейл адресът и телефонът за контакт чрез електронната услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“. Временно се преустановява и потвърждаването на издаден персонален идентификационен код (ПИК).

Декларации и заявления ще се подават

Електронните услуги за подаване на декларации, заявления и искания за удостоверения няма да бъдат спирани. Възможно е обаче да има забавяне при получаването на резултатите от тяхната обработка.

Документи ще могат да се подават и на място в офисите на НАП, но те ще бъдат обработени след 31 август 2026 г.

Информацията за здравноосигурителния статус и справките за размера на задълженията в портала за електронни услуги ще бъдат актуални към данните, приети от НАП до 26 август включително.

От приходната агенция призовават клиентите да се съобразят с временното прекъсване и да подадат необходимите документи, справки и заявления преди 26 август.

Допълнителна информация може да бъде получена от Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700, като обаждането се таксува според тарифата на съответния оператор.